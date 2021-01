Sony Playstation 5 :

La signature Tesla, le constructeur automobile connu pour ses voitures électriques, a déjà fait un trou et une présence dans le monde des jeux vidéo. Leurs véhicules incluent des titres Atari classiques, le défi Cuphead ou le jeu de stratégie Fallout Shelter. Il Modèle Y, le véhicule le plus récent de l’entreprise, est désormais disponible à la commande en Amérique du Nord, en Chine et dans diverses régions d’Europe. De DualShockers, ils signalent que la voiture a reçu une mise à jour à Noël qui permet aux utilisateurs de se reproduire Lancez une pièce à votre sorceleur de la série Le sorceleur avec haut-parleurs externes. Nous vous rappelons que la production est disponible sur Netflix Espagne.

The Witcher se faufile dans les véhicules Tesla

Il parait, Véhicule modèle Y de Tesla reçu une mise à jour de leur logiciel ce Noël, qui comprenait le Boombox: il s’agit de un haut-parleur externe qui était déjà installé depuis la production de la voiture, mais n’avait pas encore été activé. De cette façon, nous pouvons faire autour de nous sons de musique ambiante. Comme vous pouvez le voir dans les vidéos partagées par le support, nous pouvons écouter des chansons comme Le cafard – pour quand on joue du cor – ou la chanson susmentionnée Lancez une pièce à votre sorceleur, qui sonne pendant que nous conduisons.

… et “La Cucaracha” joue maintenant quand je klaxonne. Voilà donc ça. pic.twitter.com/MEUWsm1SCl— Joel Taveras (@JoelRTaveras) 29 décembre 2020

Comme si Dandelion nous consacrait un concert particulier

La chanson est apparue pour la première fois dans l’adaptation en direct de Netflix de The Witcher, dans l’épisode Quatre cadres. Les paroles se réfèrent à l’une des premières aventures que le poète Pissenlit (Joey Batey) a partagé avec le sorcier Geralt de Rivia (Henry Cavill). Il n’a pas fallu longtemps pour devenir un succès, atteignant 2 millions de vues sur la plateforme Soundcloud, où il était disponible avant d’atteindre d’autres services tels que Spotify ou les magasins numériques.

La chanson a été composée en 10 minutes, tandis que le co-producteur exécutif Jenny Klein J’ai conduit en pensant à Geralt et à sa profession malmenée. “J’étais dans ma voiture et je me sentais mal parce que Geralt n’était pas assez payé. C’est alors que j’ai commencé à chanter pour moi-même: “ Lancez une pièce à votre sorceleur ” [Lanza al brujo monedas]”Klein a expliqué à l’époque.” Je me suis arrêté et j’ai tendu la main vers mon enregistreur vocal pour enregistrer les lignes, puis j’ai couru à la maison au lieu de faire les courses auxquelles je devais faire. J’ai fini d’écrire les paroles de la chanson en 10 minutes environ“.