Après quelques semaines d’attente, j’ai enfin version 11.2 de Tactiques de combat d’équipe est maintenant disponible et porte le titre de Fête de la bête. Cela suppose que l’autobattler gratuit de Riot Games a déjà reçu le grande mise à jour mid-set 4 destinations pour rafraîchir le jeu. Ce qui deviendra un ensemble 4.5. Autrement dit, nous avons de nouveaux champions, attributs, objets, compositions, un nouveau Pass + et bien plus encore.

La société a partagé un tableau de référence très complet avec les nouvelles, que vous pouvez voir ci-dessous. Ensuite dans l’actualité, nous passons en revue les faits saillants.

Nouveau système de jeu

Le festival des bêtes comprend un nouveau système ou mécanisme de jeu intitulé Lampes de poche. Comme expliqué par Riot: “Les lampes de poche sont le nouveau mécanisme de milieu de jeu qui peut apparaître à différents moments du jeu ou jamais. Elles peuvent contenir des éléments comme des éléments d’objets, des dés astuces et de l’or, entre autres.” En plus le cotes du champion choisi dans le magasin ont été modifiés comme suit:

Niveau 6: 15/45/40/0/0 ⇒ 0/60/40/0/0.Niveau 8: 0/15/45/40/0 ⇒ 0/0/60/40/0.Niveau 9: 0/0/15/45/40 ⇒ 0/0/0/60/40.Les chances d’obtenir un élu sont légèrement réduites: il sera un peu plus difficile de forcer les comps.

Nouveaux champions

Comme toujours avec toute mise à niveau TFT majeure, nous avons une nouvelle gamme de champions jouer dans nos jeux. Les nouveautés sont les suivantes:

Nasus: Divin / Siphoner (Rang 1).Tristana: Dragon Soul / Sniper (rang 1).Marque: Dragon Soul / Mage (rang 1).Vladimir: Cultiste / siphoneur (rang 2).Braum: Dragon Soul / Vanguard (rang 2).Rakan: Forêt ancestrale / Gardien (rang 2).Nautile: Mythic / Vanguard (rang 2).Sivir: Cultiste / Sniper (rang 3).Shyvana: Fighter / Dragon Soul (rang 3).Darius: Fortune / Bourreau (rang 3).Neeko: Mythique / Mystique (rang 3).Kayle: Divin / Exterminateur (rang 4).Olaf: Dragon Soul / Executioner (Rang 4).Aurelion Sol: Dragon Soul / Mage (rang 4).Xayah: Forêt ancienne / Exterminateur / Gardien (rang 4).Cho’Gath: Fighter / Mythic (rang 4).Tryndamere: Duelliste / seigneur de guerre (rang 4).Amant: Dragon Soul / Siphoner (Rang 5).Ornn: Forgeron / Forêt ancienne (rang 5).Samira: Daredevil / Sniper / Executioner (rang 5).

Ceux-ci sont champions éliminés dans cette mise à jour:

LissandraSylasApheliosVayneThreshRivenCassiopeiaLilliaWarwickAsheLuxEzrealEvelynnKaynNamiHecarimJinxXin ZhaoJhinAhri

Le Festival de la Bête arrive à #TFT! Toutes les nouvelles et modifications dans les notes de version 11.2 👉 https://t.co/pQs92OSOrn pic.twitter.com/b7fKUVT6vn Teamfight Tactics ES (@TFT_ES) 20 janvier 2021

Nouveaux attributs du Festival des bêtes

Bien sûr, cette nouvelle version aussi inclut de nouveaux attributs ils changeront les règles du jeu et les compositions. Les nouveaux attributs sont les suivants:

Âme de dragon

Les premiers alliés dotés du trait Dragon Soul à subir des dégâts au combat bénéficient de la Bénédiction du dragon: Tant qu’elle a cette aubaine, l’unité gagne des statistiques supplémentaires et chaque cinquième attaque déclenche une explosion de Dragon Soul qui inflige 50% de la santé maximale de la cible sous forme de dégâts magiques.À la mort: cette aubaine passe à l’âme de dragon alliée la plus proche sans avantage.Dragon Soul (3): 1 avantage de 40% de puissance des sorts et de vitesse d’attaque.Âme de dragon (6): 3 avantages de 80% de puissance des sorts et de vitesse d’attaque.Âme de dragon (9): 6 avantages de 160% de puissance des sorts et de vitesse d’attaque.

Mythique

Les capacités des champions mythiques: ils sont mis en valeur grâce aux légendes sur leur valeur (3).

Exterminateur

Attaques et capacités de Terminator: ils infligent toujours des dégâts critiques aux cibles en dessous d’un certain seuil de santé.Exterminateur (2): moins de 33% de vie.Exterminateur (3): moins de 66% de vie.Exterminateur (4): moins de 99% de vie.

Bourreau

Les bourreaux reçoivent un montant de vol de vie: Il augmente à mesure que votre vie diminue. De plus, ils infligent des dégâts d’attaque supplémentaires qui augmentent en fonction de la santé manquante de leur cible.Bourreau (3): 15-30% de vol de vie et de dégâts supplémentaires.Bourreau (6): 25 à 50% de vol de vie et de dégâts supplémentaires.

Siphoneur

Tous les alliés guérissent: certains des dégâts qu’ils infligent avec les compétences et les attaques.Siphoneur (2): 10% pour les alliés; 40% pour les siphons.Siphoneur (4): 25% pour les alliés; 100% pour les siphoneurs.

Téméraire

Les casse-cou recherchent le frisson du combat: alors ils glissent toutes les autres attaques. Après avoir glissé, il reçoit un bouclier pour 10% de sa vie maximale et sa prochaine attaque tire 2 fois, lui conférant du style.Avec le maximum de style: ils utilisent leur capacité ultime.

forgeron

Après chaque combat auquel participe un forgeron: progrès dans la forge d’un artefact. Plus votre niveau d’étoile est élevé, plus vous travaillez vite. Après avoir terminé un artefact, un allié peut en être équipé.Chaque allié: Vous ne pouvez transporter qu’un seul artefact.

Mises à jour d’objets

Le nouvel ensemble a plus de mécanismes dédiés à la guérison et les objets, fait intéressant, n’ont pas reçu de nouvelles exceptionnelles pas de nouveaux ajouts. Cependant, certains objets importants ont reçu des ajustements, il s’agit de ceux-ci:

Calice de pouvoir magique: 35 ⇒ 30.Dégâts maximum du bourreau géant: 90% ⇒ 80%.Dommages et soins de Hand of Justice: 45% ⇒ 40%.Bouclier Hextech Pistol-Saber Max: 400 ⇒ 300.Dégâts bonus ouragan de Runaan: 90% ⇒ 80%.Le Pual de Statikk rebondit: 3/4/5 ⇒ 4/5/6.Vitesse d’attaque bonus du héraut de Zeke: 35% ⇒ 30% de l’avatar Portal Zz’Rot gagne désormais une armure supplémentaire de 0/0/10/20/40/80/120/200 et une résistance magique en fonction de la phase.

En raison de l’énorme quantité de changements de contenu et de mises à jour dans la mise à jour, ici nous n’avons résumé que les plus importants, donc si vous souhaitez en savoir plus, nous vous invitons à lire les notes en entier de la version 11.2 dans ce lien officiel. Tactiques de combat d’équipe c’est un jeu gratuit, Stratégie et Stratégie tour à tour, disponible pour PC et mobile. N’hésitez pas à consulter notre guide complet de trucs et astuces.