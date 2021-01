Sony Playstation 5 :

Le VI Elder Scrolls semble être encore à des années-lumière de ses débuts, avec une sortie prévue pour PC, PS4 et Xbox One pour le moment. Alors que Bethesda fait valoir qu’il serait difficile d’imaginer que ce titre soit une exclusivité Xbox, le studio aurait voulu partager un petit indice avec les joueurs sur le cadre de ce titre d’aventure et de jeu de rôle. Dans un message partagé à l’occasion du Nouvel An, l’étude a publié une image de une carte avec une Éclairage placé de manière suspecte. Cela a déclenché des théories de fans sur l’emplacement possible de ce nouveau voyage de fantaisie.

Transcrivez le passé et cartographiez le futur. 📖

Voici une bonne année! 🕯 pic.twitter.com/bL44CzLDIE— The Elder Scrolls (@ElderScrolls) 31 décembre 2020

Le VI Elder Scrolls et son emplacement possible

La publication du compte Twitter officiel souhaite à tous ses abonnés une bonne année, et comprend une carte de Skyrim avec le message suivant: “Transcrivez le passé et cartographiez le futur”. Sur la carte elle-même, il y a aussi toute une série de lumières placées de manière suspecte qui pourrait indiquer des indices sur les lieux les plus importants qui sera présent dans ce titre. De cette façon, alors que l’une des lumières est placée dans la capitale de Skyrim, Soledad; il y en a un autre qui apparaît dans la région voisine, Hammerfell.

De plus, il y a une autre lumière qui est située directement à l’extérieur de la scène. Cela pourrait indiquer que, Soit c’est une nouvelle zone qui agrandirait la carte, soit son emplacement n’est pas particulièrement pertinent. Le plus drôle, c’est que Bethesda a souligné de manière lumineuse Hammerfell, En tenant compte du fait que la spéculation des joueurs tourne autour de ce territoire. Cependant, Ces spéculations sont basées sur des rumeurs et des fuites qui n’ont pas été confirmés pour le moment par Bethesda.

Solitude ou Hammerfell apparaissent de manière suspecte sur la carte de The Elder Scrolls 6

Ce que nous savons, c’est que il faudra beaucoup de temps avant de commencer à connaître des détails concrets extrait du VI The Elder Scrolls. Pete HinesLe vice-président du marketing et des communications de Bethesda a récemment déclaré qu’il ne publierait plus d’informations sur le jeu avant quelques années. “Si vous venez me voir pour vous offrir des détails [de The Elder Scrolls VI], Je ne répondrai pas à vos attentes“Répondit Hines à un fan.

D’un autre côté, parmi les dernières nouvelles les plus populaires de ces derniers mois, souligne le rachat de Bethesda Softworks pour 7,5 milliards de dollars par Microsoft. Avec ce tour, la société de Redmond est passée de 15 à 23 studios, tout en faisant également avec toutes les sagas Bethesda, y compris The Elder Scrolls. En fait, le responsable de PlayStation ignore si le sixième opus atteindra PS5, ainsi que Starfield.