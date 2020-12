Sony Playstation 5 :

Bethesda a annoncé que The Elder Scrolls Online recevra une nouvelle extension qui arrivera dans le courant de 2021, qui reste à déterminer. Cette fois, il est intitulé Portes de l’oubli et, comme son nom l’indique, il nous amènera à voyager aux confins mêmes d’Oblivion pour faire face à une nouvelle grande menace.

Le voyage vers l’Oblivion

Pour le moment, la société n’a distribué qu’un petit teaser cinématographique cela nous laisse plus de doutes que de réponses, bien que la société assure que la présentation officielle de cette extension sera 21 janvier à 23 h 00 (Heure espagnole) via la chaîne Bethesda Twitch.

Dans ledit événement, Firor mat, le directeur de ZeniMax Online Studio, et Pete Hines, Vice-président marketing et communication de Bethesda, vous expliquera et détaillera ce que nous pouvons attendre de cette nouvelle aventure de la version en ligne de Tamriel.

Un MMORPG sans frais

The Elder Scrolls Online est un MMORPG disponible sur PC, PS4 et Xbox One. Le titre a été initialement publié en 2014 en tant que jeu d’abonnement, bien que Il n’a pas fallu longtemps pour changer leur modèle d’entreprise en un modèle qui nous permet de jouer sans payer de frais, seulement le paiement initial du jeu et les extensions dont nous voulons profiter.

Son expansion la plus récente a été Greymoor, grâce à quoi nous avons pu voyager dans les terres glacées de Skyrim pour vivre une histoire intéressante dans laquelle les vampires sont les principaux protagonistes. Dans son analyse, nous avons commenté que “tout ce que Greymoor nous offre est bon et remplit sa fonction, bien que des signes d’épuisement commencent à apparaître dans la formule de contenu de l’ESO puisque l’histoire cette fois-ci est assez prévisible, les principales missions ils sont moins réussis et les événements aléatoires dans la région comme les Harrowstorms rappellent trop d’autres apparitions aléatoires d’autres contenus pour le MMO. “