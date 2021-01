Sony Playstation 5 :

Utilisateurs de Playstation 5 Vous pouvez désormais jouer à The Elder Scrolls V: Skyrim avec une fluidité de 60 images par seconde. Cependant, la fonctionnalité n’a pas été officiellement mise à jour pour la nouvelle génération par Bethesda Game Studios, mais plutôt à partir d’un mod utilisateur créé «Wrighton» compatible avec la version PS4 de The Elder Scrolls V: Skyrim: Special Edition et exécutant le jeu grâce à la rétrocompatibilité.

Le comportement du mod est similaire à un autre pour Xbox One avec la même fonction que celle que nous avons signalée en novembre de l’année dernière, et qui permet de jouer à 60 images par seconde sur Xbox Series X et Xbox Series S. supprime un fichier du programme qui limite à 30 la fréquence d’images par seconde.

Bien que l’utilisation du mod puisse causer instabilité du framerate sur les versions PS4 et PS4 Pro (en fait, le créateur souligne que sur la console intergénérationnelle, les performances sont moins bonnes car il fonctionne à 4K), lorsqu’il est utilisé sur PS5 via jeu de rôle à compatibilité descendante affiché à 60 ips stable dans la plupart des espaces du jeu.

Le mod fonctionne avec les trophées PS5

Le mod peut être ajouté au bibliothèque de mods sur le site officiel de Bethesda ou à la recherche du mod “Skyrim @ 60fps”. Une fois installé, pour jouer à Skyrim à 60 fps, il vous suffit redémarrer l’application. De plus, bien que lors de l’utilisation de modifications, trophées sont désactivés, il existe une méthode pour l’utiliser et continuer à apparaître. Voici les étapes à suivre selon “Wrighton”:

1. Téléchargez et activez le mod.2. Redémarrez Skyrim.3. Revenez aux mods et SUPPRIMEZ / DESACTIVEZ le mod 4. Skyrim devrait maintenant fonctionner à 60 fps sans le mod.5. VEUILLEZ NOTER: Si vous fermez Skyrim, répétez les étapes 1 à 3 pour réactiver 60 ips.

Microsoft et Bethesda ont annoncé qu’ils travaillaient sur une mise à jour officielle de Fallout 4 afin que le le jeu fonctionne à 60 ips en mode natif sur Xbox Series X et Xbox Series S; Il n’a pas mentionné s’il faisait de même pour la version PS4 ou si Skyrim’s Special Edition recevrait le même traitement.