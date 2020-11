Sony Playstation 5 :

Grâce à ce mod, vous pouvez jouer à The Elder Scrolls V Skyrim sur Xbox Series X à 60 FPS.

Il ne fait aucun doute que The Elder Scrolls V Skyrim est l’un des meilleurs jeux de Bethesda, ainsi que l’un des RPG les plus complets, les plus complets et les plus immersifs auxquels nous ayons pu jouer. En attendant le prochain Le VI Elder Scrolls, tu peux rejouez Skyrim de la meilleure façon possible sur votre Xbox Series X.

Si vous en avez un Xbox Série X | Svous serez heureux de savoir que tu peux jouer à skyrim de deux manières différentes. La première consiste à exécuter le disque physique du version originale de la Xbox 360, grâce à la rétrocompatibilité traditionnelle. L’autre est de jouer au RPG Bethesda sur votre édition spéciale pour Xbox One, en version physique ou numérique.

Cependant, l’une des déceptions que vous rencontrerez est que The Elder Scrolls V Skyrim ne fonctionne pas à 60 FPS sur Xbox Series X, mais le jeu fonctionne à un taux de 30 FPS. Mais cela pourrait changer très bientôt …

Et, grâce à l’achat de Bethesda par Microsoft, le Compatibilité des mods pour Skyrim sur les consoles Xbox est plus actif que jamais. Très vite un nouveau mod sera disponible, que vous pouvez télécharger à partir du jeu lui-même.

Ce nouveau mod adapte The Elder Scrolls V Skyrim au 60 FPS sur Xbox Series X, quelque chose dont il faut être reconnaissant en raison du vaste monde que le jeu nous permet d’explorer et des temps de chargement qui ont rendu plus d’un désespéré sur Xbox 360.

Tu crois que Skyrim aura le sien version native pour Xbox Series X | S? La vérité est que c’est un jeu formidable que nous voulons toujours revisiter, en attendant la mise en vente du prochain Bethesda AAA, The Elder Scrolls 6 et Starfield.