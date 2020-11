Sony Playstation 5 :

The Good Life, le RPG de Hidetaka Suehiro, mieux connu sous le nom de Swery, arrivera enfin l’été prochain sur PS4, Xbox One, PC et Nintendo Switch. Cela a été confirmé aujourd’hui par The Irregular Corporation, l’éditeur de ce jeu que nous connaissons également pour avoir publié des ouvrages tels que Murder By Numbers ou PC Building Simulator. Aujourd’hui une nouvelle bande-annonce du jeu de Swery.

Ce nouveau jeu du créateur de Deadly Premonition ou The MISSING: JJ Macfield and the Island of Memories arrivera à l’été 2021 après avoir passé avec succès une campagne de microfinance sur Kickstarter: plus de 12000 personnes ont soutenu l’élaboration de cette curieuse proposition que nous vous emmène visiter la ville la plus heureuse du monde pour percer ses secrets. Comme vous pouvez le voir dans le bande annonce disponible sous ces lignes, la vie animale aura une forte présence dans l’aventure.

Mystères dans une petite ville anglaise rurale

Qui nous voyons jouer dans cette nouvelle bande-annonce est Naomi, le personnage principal que nous contrôlerons dans The Good Life. Elle est un photographe basé à New York se rendant à Rainy Woods, une petite ville rurale d’Angleterre, pour connaître leurs coutumes et leurs secrets. Nous y découvrirons que derrière la douceur de vivre de ses habitants se cache une série de mystères que nous dévoilerons avec elle, comme le métamorphose des habitants qui finiront également par affecter Naomi elle-même.

Nous voyagerons à travers Rainy Woods armés d’un caméra cela nous aidera à capturer les coins de la ville et à capturer ses secrets, même si avec elle nous devrons également payer les factures en faisant ressortir notre domaine de la photojournalisme. Dans The Goog Life, des mécaniques de toutes sortes seront entrecoupées, de la photographie elle-même à l’entretien du jardin, en passant par des sections d’exploration et de plateforme et de gestion sociale pour établir un lien d’amitié avec les voisins.

Au milieu de l’année dernière Hiboux blancs a annoncé un retard dans le lancement du jeu, qui dont la première était prévue pour fin 2019. Au moment où il a été dit que le jeu arriverait en printemps 2020, mais voyant que les dates stipulées n’étaient pas respectées, il s’est retrouvé sans fenêtre de lancement. Maintenant on sait enfin que ce jeu viendra, si tout se passe bien, en été 2021.