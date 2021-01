Sony Playstation 5 :

La National Academy of Video Game Trade Reviewers (NAVGTR) a publié aujourd’hui sa liste de jeux vidéo nominés pour ses prix annuels, une cérémonie qui récompensera les meilleures œuvres publiées en 2020. La liste, à laquelle 1 200 électeurs ont participé, a The Last of Us Part 2 comme un leader incontestable.

Et est-ce le dernier jeu Naughty Dog a été nominé pour 24 des 57 catégories des NAVGTR Awards 2020, ce qui représente un nouveau record dans l’histoire de ces récompenses. Bien sûr, ce n’est pas le seul jeu Sony à avoir atteint vingt nominations, puisque Ghost of Tsushima et Spider-Man: Miles Morales ont également obtenu respectivement 21 et 20 nominations. Vous pouvez voir la liste complète ci-dessous:

The Last of Us Part II – 24 nominations Ghost of Tsushima – 21 nominations Marvels Spider-Man: Miles Morales – 20 nominations Half-Life: Alyx – 10 nominations Yakuza: Like a Dragon – 8 nominations The Dark Pictures Anthology: Little Hope – 8 nominations Deliver Us the Moon – 8 nominations Genshin Impact – 7 nominations Call of Duty: Black Ops Cold War – 7 nominations Assassin’s Creed Valhalla – 7 nominations Immortals: Fenyx Rising – 6 nominations Hades – 6 nominations Final Fantasy VII Remake – 6 nominations Carrion – 6 nominations

Six œuvres nominées pour GOTY 2020 aux NAVGTR Awards

À partir de ces données, d’autres détails curieux sont extraits, comme celui Les studios les plus nominés cette année ont été Naughty Dog, Sucker Punch Productions, Insomniac Games, Ubisoft et Valve Corporation. ou que les éditeurs avec le plus de nominations sont Sony, Ubisoft, Sega et Nintendo. D’un autre côté, Sebastian Krośkiewicz, créateur de Carrion, est la personne avec le plus de nominations aux prix de cette année.

Pour pouvoir voir la liste des nominés pour les 57 catégories, vous pouvez accéder ici, mais ci-dessous vous pouvez voir quels jeux sont choisis pour se qualifier pour le prix de Jeu de l’année 2020 aux NAVGTR Awards:

Animal Crossing: New HorizonsAssassins Creed ValhallaCall of Duty: Black Ops Cold WarGenshin ImpactGhost of TsushimaThe Last of Us Part II

Soyez le prochain 22 février lorsque nous rencontrons les gagnants de toutes ces catégories.