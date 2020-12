Sony Playstation 5 :

Laura Bailey, l’actrice qui joue Abby dans The Last of Us Part II, a déclaré à Game Informer qu’elle étaitIl y avait une division que ce personnage a créée parmi les fans mais je ne m’attendais pas à autant de haine de la part de certains joueurs. Bailey pense qu’une partie du blâme est due aux fuites que le jeu avait avant son lancement, avec des informations décontextualisées de l’intrigue et dans certains cas complètement fausses. La source originale comprend quelques spoilers, nous ne recommandons donc pas de lire son texte sans terminer le jeu au préalable.

«C’était difficile – à faire – mais je pense que c’est une histoire incroyable, et Je pense qu’Abby est l’un des personnages les plus incroyables avec lesquels j’ai joué.ou. Je connaissais l’histoire, je savais où me trouver, et quand le jour 1 est arrivé – dans le jeu vidéo – avec Abby, je n’ai pas aimé. Je n’aimais pas mon jeu d’acteur, je n’aimais pas le personnage. Je me souviens d’avoir joué au premier jour pendant environ trois heures et d’avoir parlé à mon mari en disant: «Je n’aime pas ce que j’ai fait, je ne suis pas bon. C’est affreux. Je ne sais pas comment ils m’ont engagé. Toutes ces années de travail pour rien. Et puis mon mari a dit ‘tais-toi, reviens et continue de jouer parce que pour le moment tu as une opinion biaisée. Et pendant que je continuais, j’ai dit ‘oh, d’accord, je dois m’habituer à moi-même parce que je n’aimais pas ça. Je n’aimais pas Abby. Tu n’es pas censé l’aimer, tu sais“.

Un personnage qui a été récompensé

The Last of Us Part II a été le grand gagnant des prix du jeu de l’année des Game Awards et l’une de ces distinctions était précisément pour le personnage de Bailey. “L’histoire et où nous avons dû emmener les personnages, ce qu’ils ont dû traverser … C’était beaucoup. Il est très difficile de se débarrasser de ce fardeau de perte et de douleur après avoir filmé les scènes et juste rentrer à la maison. Ces émotions restent avec toi“dit l’actrice.