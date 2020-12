Sony Playstation 5 :

Cela fait presque six mois que The Last of Us Part II est sorti sur PS4, une deuxième partie de ce titre d’action post-apocalyptique de Naughty Dog que les fans ont tant aimé pour la brutalité de son intrigue et la puissance de son scénario. Aujourd’hui, PlayStation Espagne a partagé un nouvelle bande-annonce de jeu, une vidéo centrée sur l’un des personnages les plus surprenants de cette seconde partie: Abby.

Et c’est que lorsque le jeu a été mis en vente, Abby n’était plus qu’un ennemi de plus pour nous, une rivale que nous savions devoir affronter à un moment donné de l’aventure; mais tous les yeux étaient rivés sur Joel et Ellie, le protagoniste du premier jeu et dont on pensait qu’il reprendrait tout le poids du scénario. Le cours des événements nous a montré qu’Abby avait aussi ses choses à raconter dans l’histoire de The Last of Us Part II et ce nouvelle bande-annonce vient l’accompagner en elle voyage émotionnel.

The Last of Us Part II nominé pour 10 catégories aux Game Awards 2020

Cette nouvelle vidéo célèbre également, dans une certaine mesure, les multiples nominations que The Last of Us Part II a reçues aux prix. Les Game Awards 2020, un événement qui aura lieu virtuellement le 10 décembre. Ce deuxième volet de l’histoire de Naughty Dog est nominé pour 10 catégories différentesy compris Best Performance, qui a nominé à la fois Ashley Johnson pour son rôle d’Ellie et Laura Bailey elle-même pour avoir joué Abby.

En plus de cette catégorie, The Last of Us Part II est également nominé pour Jeu de l’année, meilleure réalisation, meilleur récit, meilleure direction artistique, meilleure bande originale, meilleure conception audio et meilleur jeu d’aventure / d’action aux Game Awards 2020.

Dans Vandale Nous avons également reconnu la valeur de ce travail impressionnant et dans notre critique, nous disons de The Last of Us Part II que c’est “une aventure d’action incroyable avec une histoire aussi déchirante qu’inoubliable“Si vous voulez en savoir plus sur ce titre, vous pouvez visiter notre guide et lire nos impressions sur le mode réaliste, un ajout post-lancement.