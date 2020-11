Sony Playstation 5 :

Les célèbres Golden Joystick Awards décernés par GamesRadar ont couronné The Last of Us Part II en tant que jeu de l’année, en plus d’avoir remporté plusieurs des prix les plus importants du gala – jusqu’à un total de six -, dont un pour le studio Naughty Dog. En plus de l’aventure Sony, Les autres grands gagnants de ces prix sont Hades, qui a remporté le prix du meilleur jeu indépendant et du prix de la critique, ou Fall Guys, un jeu indépendant qui est devenu l’une des surprises de cet été en prenant la distinction du jeu familial et du meilleur multijoueur – en battant des poids lourds de cette catégorie tels que Call Of Duty: Warzone, Animal Crossing: New Horizons ou Tony Hawk Pro Skater 1 + 2-.

Les jeux de l’année par plateforme étaient Death Stranding sur PC, Animal Crossing: New Horizons sur Nintendo Switch, Ori and the Will of the Wisps sur Xbox One et The Last of Us Part II sur PlayStation 4. Le titre le plus attendu est pour God of War: Ragnarok, annoncé en septembre. Ils voulaient également récompenser l’industrie du jeu vidéo en général pour une année aussi difficile, non seulement pour la pandémie COVID-19 et les initiatives visant à offrir des jeux qui occuperaient les joueurs, mais aussi pour soutenir les mouvements sociaux ou soutenir le l’accessibilité qui a conduit à de nombreux lancements ces derniers mois.

Gagnants des Golden Joystick Awards 2020

Voici la liste complète des récompenses:

Meilleur récit: Le dernier d’entre nous 2Meilleur multijoueur: Les gars de l’automneMeilleur design visuel: Le dernier d’entre nous 2Meilleure expansion: No Man’s Sky: OriginesJeu mobile de l’année: Le voyage du constructeur LegoMeilleur audio: Le dernier d’entre nous 2Meilleur jeu indépendant: EnfersJeu actif: MinecraftEtude de l’année: Le chien méchantJeu ESports de l’année: Call of Duty: Guerre moderneMeilleur nouveau streamer / hôte: iamBrandonMeilleur jeu familial: Les gars de l’automneMeilleure communauté: MinecraftMeilleure performance: Sandra Saad (Kamala Khan) Découverte de l’année: Innersloth (parmi nous)Contribution: L’industrie du jeu vidéoJeu de l’année sur PC: Échouement mortelMeilleur matériel: NVIDIA GeForce RTX 3080Jeu de l’année sur PlayStation: Le dernier d’entre nous 2Jeu Xbox de l’année: Ori et la volonté des feux folletsJeu Nintendo de l’année: Animal Crossing: Nouveaux horizonsJeu le plus attendu: Dieu de la guerre: RagnarokPrix ​​de la critique: EnfersJeu de l’année: Le dernier d’entre nous 2