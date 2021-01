Sony Playstation 5 :

The Last of Us a su captiver les joueurs dès le début du jeu en nous présentant un monde au bord de l’effondrement. Le titre de Le chien méchant, sorti pour la première fois en Espagne sur PS3 en 2013, nous plonge dans une histoire apocalyptique où le champignon parasite cordyceps fait des ravages sur l’humanité. Dans les réseaux sociaux, un œuf de Pâques trouvé au début du jeu est devenu populaire, et que C’est très curieux à cause de sa spécificité. Dans la chambre de Joel, quand on contrôle sa fille Sarah, il y a un moyen de faire apparaître la télé une image d’une fourmi infectée précisément par ce champignon.

Le dernier d’entre nous et l’oeuf de Pâques cordyceps

Le youtuber Anthony Calabrese était en charge de montrer l’oeuf de Pâques sur le réseau social Twitter, puis il a publié la vidéo que nous vous avons laissée sur ces lignes montrant comment pouvez-vous débloquer cet œuf de Pâques. Bien que des années se soient écoulées depuis la sortie originale de The Last of Us, Calabrese soutient que s’il n’est pas au courant de ce secret, les autres joueurs peuvent également ne pas savoir où il se trouve ni comment le faire apparaître.

À travers utiliser des points de sauvegarde et redémarrer le jeu, une fois que vous quittez le menu principal du jeu puis revenez au point de contrôle, Sarah pourra monter les escaliers qui mènent à la chambre de Joel. Après la nouvelle de l’explosion de la station-service, la télévision au lieu de montrer une émission statique la photo d’une fourmi infectée par le cordyceps.

Une photo d’une vraie fourmi infectée par le cordyceps apparaît sur la télévision de Joel

Calabrese prétend que cet œuf de Pâques “C’est étrange parce que c’est très spécifique quand il s’agit de l’obtenir”. Apparemment, une réinitialisation du point de contrôle ne fera pas apparaître l’image et Je ne le ferai que si nous quittons le jeu et le rechargeons comme il l’explique dans sa vidéo. Ce joueur, qui a accumulé 7397 heures dans The Last of Us, Il n’a découvert l’existence de cet œuf de Pâques que grâce à quelqu’un qui l’a commenté sur son Discord.

Y a-t-il une raison pour laquelle Naughty Dog a inclus cette image dans le jeu? Est-ce une façon de rendre hommage au champignon qui a servi à établir toute l’intrigue du jeu? On ne sait pas, mais pour l’instant il faudra attendre de voir si la série préparée par HBO offre plus d’informations sur les cordyceps et Comment arrivez-vous à la situation que vous trouvez dans le titre Naughty Dog.