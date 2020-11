Sony Playstation 5 :

The Last of Us: Part 2 est devenu l’un des grands jeux de l’année et dans le titre qui a reçu le plus de nominations pour le gala The Game Awards 2020, il n’est donc pas surprenant que de nombreux joueurs soient impatients de voir une sorte de patch qui tire parti des possibilités de la PlayStation 5.

Une mise à jour possible pour PS5?

En fait, comme nous vous l’avons informé il y a quelques jours le titre utilise les fonctions uniques du DualSenseAinsi, par exemple, les déclencheurs adaptatifs font de la résistance lorsque nous visons avec un arc et tirons la corde, ce qui rend l’expérience plus immersive. Quelque chose de similaire se produit avec la rétroaction hépatique lors du tir des armes, ce qui nous permet de remarquer beaucoup plus la force de nos tirs.

Tandis que ni Naughty Dog ni Sony n’ont rien dit officiellement En ce qui concerne ces fonctionnalités, la chaîne de magasins Best Buy a maintenant placé une étiquette indiquant “comprend la mise à jour de nouvelle génération” sur sa liste de jeux pour PS4.

Jusqu’à présent, Naughty Dog n’a pas commenté l’existence hypothétique de cette mise à jour et C’est peut-être une erreur de Best Buy se référant à sa compatibilité avec le DualSense, même s’il ne serait pas surprenant qu’un patch soit enfin arrivé qui améliore la façon dont nous voyons le jeu lorsque vous jouez sur une PS5. Autrement dit, jusqu’à ce que l’étude dise le contraire, nous recommandons de prendre tout cela comme une simple rumeur.

Un des jeux de l’année

Le dernier d’entre nous, partie 2 nous propose une aventure d’action, de furtivité et de survie avec des touches de terreur dans laquelle nous accompagnerons Ellie Dans un voyage sanglant et sanglant en quête de vengeance. Dans Vandal, c’était un titre que nous avons beaucoup apprécié et dans son analyse nous avons commenté que “fait partie de ces jeux qui font progresser le médium, rehaussant les standards de qualité de ce que l’on peut attendre d’un triple A, surtout dans le plan narratif, vraiment impressionnant, qui s’accorde parfaitement avec une excellente proposition jouable et une section audiovisuelle exceptionnelle ».