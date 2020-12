Sony Playstation 5 :

Comme chaque année, Festival du jeu amusant et sérieux, le festival dédié aux jeux vidéo à Bilbao, a livré son Prix ​​de titane aux meilleurs jeux de l’année lors d’un gala qui, bien que cette fois-ci n’ait pas eu d’audience en personne en raison de la situation pandémique que nous traversons, a été diffusé hier en direct sur le site Web de l’événement.

Le gala a été présenté par le doubleur Claudio Serrano, qui a participé à une multitude de jeux vidéo prêtant sa voix, dont Batman lui-même dans tous les jeux de la saga Arkham. Cette fois, le grand gagnant de la soirée a été The Last of Us Part 2, un titre qui a remporté le prix du meilleur jeu de l’année, du meilleur design narratif et de la meilleure bande-son. De son côté, Ori and the Blid Forest a reçu les prix du meilleur game design et du meilleur art.

Pour souligner cela les deux ont commencé avec quatre nominations chacun et que le prix du jeu le plus innovant est allé à Arise, une histoire simple. D’autre part, le prix du meilleur Jeu sérieuxEn d’autres termes, ces jeux qui cherchent non seulement à divertir, mais aussi à sensibiliser, apprendre ou mettre en évidence un problème social, étaient pour 112 Operator.

Au dessous de Nous vous laissons la liste complète des gagnants de cette nouvelle édition 2020 de ce festival:

Meilleur jeu de l’année: The Last of Us Part IIMeilleur design de jeu: Ori et la volonté des feux folletsMeilleur design narratif: The Last of Us Part IIMeilleur art: Ori et la volonté des feux folletsMeilleure bande son: The Last of Us Part II Prix ​​FS Play pour le jeu vidéo le plus innovant: Lève-toi, une histoire simplePrix ​​FS Play du meilleur jeu sérieux: 112 OpérateurPrix ​​FS Play du meilleur jeu vidéo basque: Blockville Prix ​​BBK Nouveaux Talents: Brûle-moi deux fois (UTAD)