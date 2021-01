Sony Playstation 5 :

NIS Amérique et Falcom ont annoncé que la version pour Commutateur Nintendo The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel IV sortira enfin en Espagne et dans le reste de l’Europe le lendemain 9 avril, bien que, malheureusement, la date de son lancement sur PC n’ait pas encore été donnée et que la seule chose qui ait été dite à ce sujet est qu’elle sera annoncée dans le futur.

L’édition Switch

L’une des notes les plus positives de cette nouvelle est que Cela signifie que la version pour la Nintendo Hybrid arrivera sur notre territoire à moins d’un mois du Japon., puisqu’elle devrait y être présentée le 18 mars, l’attente sera donc assez courte.

D’autre part, Il est à noter que le titre nous parviendra dans une édition spéciale qui apporte, en plus du jeu, différents extras, comme un petit livre d’art, un code pour télécharger la bande originale et une pochette réversible.

Le quatrième opus de l’une des sagas JRPG les plus acclamées

The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel IV Il a été initialement publié dans notre pays le 27 octobre sur PlayStation 4, nous offrant une grande aventure japonaise de jeu de rôle qui continue l’histoire d’une saga considérée par beaucoup comme l’un des meilleurs représentants du genre à la fois pour ses nombreuses vertus jouables et narratives. Cette fois, nous devons continuer notre combat contre l’Empire pour éviter qu’ils finissent par dominer le monde dans son intégralité, ce qui nous amènera à entamer un voyage dans lequel les membres de la classe VII doivent unir les héros de tout le continent pour avoir une chance de gagner. En fait, cette prémisse en fait le jeu de la série avec les personnages les plus jouables.