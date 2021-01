Sony Playstation 5 :

The Legend of Zelda: Breath of the Wild est peut-être un titre début 2017, mais Rare est le mois qui passe où il ne parvient pas à nous surprendre grâce aux découvertes et à la créativité de ses joueurs pour effectuer toutes sortes de prouesses et astuces impossibles dans lequel il est considéré par beaucoup comme l’un des meilleurs jeux de la dernière décennie et de l’histoire du médium en général.

Un coup de cœur spectaculaire

Maintenant, L’utilisateur de YouTube Neko a publié une vidéo spectaculaire dans laquelle il nous montre comment il parvient à éliminer un ennemi d’un béguin tout en étant à 1400 mètres de lui. Ou quoi de pareil, il parvient à abattre un Gardien avec une flèche qui va du Plateau de l’Aube aux ruines d’Hyrule.

Bien sûr, faire quelque chose comme ça n’est pas du tout facile et le faire utilise une méthode très complexe qui consiste à tirer parti de divers bogues et erreurs de programmation pour faire des choses comme mesurer la distance. Parmi eux, il utilise des pépins aussi populaires que BTB (Bullet Time Bounce) pour rebondir sur la tête d’un ennemi, tirer et pouvoir suivre le chemin de la flèche et même le fameux Moon Jump qui nous permet de sauter à l’infini. Si vous êtes curieux de savoir comment ils sont fabriqués et en quoi ils consistent exactement, dans la même vidéo où il montre son exploit, il explique toutes les étapes que nous devons suivre.

Un des jeux de la décennie

La légende de Zelda: le souffle de la nature est disponible sur Nintendo Switch et Wii U, nous offrant une aventure révolutionnaire qui a conduit la saga au genre des mondes ouverts, en le réinterprétant dans le style Nintendo pour nous offrir une aventure gigantesque dans laquelle nous aurons une grande liberté pour explorer et décider ce que nous faisons à tout moment. Vous pouvez en savoir plus sur le jeu à la fois dans l’analyse que nous y consacrons et dans notre guide complet.