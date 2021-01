Sony Playstation 5 :

The Legend of Zelda: Breath of the Wild utilise une variante mise à jour de l’éditeur de personnage Mii classique pour concevoir de nombreux PNJ – des personnages incontrôlables – des humains et des Hyliens, comme l’a révélé HEYimHeroic, responsable du blog Wii Facts Plus. Dans les fichiers de jeu pour Nintendo Switch et Wii U, les PNJ sont appelés UMii, qui sont -à l’exception des PNJ les plus importants, avec une modélisation spéciale- une combinaison de traits du visage de différents modèles. Logiquement, cet éditeur offre plus de détails et un look simplifié qui a du sens dans l’art Breath of the Wild, mais confirme que plusieurs personnages utilisent les mêmes traits du visage.

HEYimHeroic a franchi une étape supplémentaire pour confirmer cette découverte et a réussi à personnaliser l’UMii du jeu à votre guise, qui permet – en modifiant le code – de déplacer votre propre Mii comme s’il s’agissait d’un autre habitant de Breath of the Wild.

Salut, expert Mii ici. Il s’avère que les PNJ de TLoZ: BotW utilisent une version avancée du format Mii. Cela signifie qu’avec le modding, vous pouvez injecter des Miis dans le jeu. 🙂 En pensant à l’ouverture de commissions pour les injections Mii, à la fois des captures d’écran / images de vos Mii et des téléchargements de mod! pic.twitter.com/8NfVr4zyqA I’m alice (@HEYimHeroic) 4 janvier 2021

Selon cette source “Les UMi ont presque tous les mêmes paramètres que les Wii U / 3DS Miis, avec quelques petites différences ici et là”, comme c’est le cas des grains de beauté ou de certains types de coiffures qui sont remplacés par d’autres plus adaptés à l’univers Zelda.

Il faudra attendre les nouveaux détails de Zelda: Breath of the Wild 2

«Nous voulons que le monde immense que vous avez aimé explorer est tellement plus incroyable si possible, donc notre équipe continue de travailler avec ahnco», a expliqué le producteur Eiji Aonuma en septembre dernier avant d’ajouter une phrase qui supprime les possibilités de connaître de nouveaux détails sur The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2: “Vous devrez attendre un peu que nous vous offrons des nouvelles”.