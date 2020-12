Sony Playstation 5 :

Jeux épiques a commencé à jeter la maison par la fenêtre le 17 novembre dernier, donnant une touche de Noël à sa promotion hebdomadaire habituelle de jeux gratuits puisque, au lieu d’offrir un titre gratuit par semaine, il offre un jeu par jour à tous les utilisateurs de son boutique en ligne: Epic Games Store.

Après nous avoir donné Cities Skylines et Oddworld: Abe’s Oddysee New N ‘Tasty! c’est maintenant au tour de nous offrir entièrement gratuit et pour une durée limitée The Long Dark, ce qui peut déjà être réalisé sans payer un seul euro et avec le seul effort d’ouvrir le magasin et de faire quelques clics.

Le Long Dark dispose d’un prix public conseillé de 24,99 euros et nous offre une nouvelle aventure de exploration et survie qui met au défi les joueurs des territoires froids et sauvages qui deviennent notre nouvelle maison après avoir été victimes d’une catastrophe géomagnétique mondiale, nous laissant entre les mains de notre compétence, de notre intelligence et de Dame Nature pour atteindre la fin de chaque journée:

Coupons illimités de 10 euros tout au long de Noël

En plus des jeux gratuits et des réductions de Noël, Epic Games nous propose également des coupons illimités de 10 euros tout au long de Noël, des coupons que nous pouvons appliquer à tous les jeux qui dépassent 14,99 euros pour avoir une réduction supplémentaire sur le prix de votre achat, quelque chose qui, oui, ne s’applique pas aux DLC, aux extensions ou aux achats intégrés dans les jeux eux-mêmes.