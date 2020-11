Sony Playstation 5 :

The Mansion of the Crows est le titre qui reçoit le jeu vidéo développé par Doky Samejima; un jeu décrit comme une horreur de survie inspirée du premier Resident Evil. Une fois de plus, les joueurs devront plongez dans les entrailles d’un manoir où, entre ses murs, il se cache un sombre secret mystérieux. Le projet vient de démarrer avec une campagne de financement Kickstarter, où il cherche à atteindre un objectif de 1200 euros.

Le manoir des corbeaux: un Resident Evil fabriqué en Espagne

Dans le communiqué de presse envoyé à Vandal, Doky Samejima affirme que vous venez de mettre à jour le jeu pour permettre aux utilisateurs choisissez si vous voulez jouer avec la caméra sur votre épaule, à la troisième personne ou à la première personne sur simple pression d’un bouton. Le projet Mansion of the Crows il le développe seul, ayant également travaillé sur d’autres projets comme Sonic Souls.

Dans The Mansion of the Crows, le protagonisme tombe sur les épaules de Sharon, “une femme noire de 35 ans impliquée dans un événement étrange” cela se passe à l’intérieur du manoir que nous devrons explorer. L’ensemble comprend puzzle et ressources limités, tout en proposant aux joueurs de devoir enquêter sur chaque coin de cette sombre scène.

Doky Samejima développe le jeu vidéo solo The Mansion of the Crows

“Outre le des puzzles qui mettront à l’épreuve votre ingéniosité et votre créativité, vous devrez survivre aux zombies et autres créatures qui, pour événements étranges que vous découvrirez lorsque vous entrerez dans l’histoire, ils habitent les pièces et les coins sombres du manoir », explique Doky Samejima dans la description du jeu.« Avec Sharon, vous explorerez un immense manoir où vous pourrez faire face aux atrocités infectées et autres tout en résolvant des énigmes qui mettront votre intelligence à l’épreuve. “

Nous vous rappelons que The Mansion of the Crows recherche actuellement un financement sur la plateforme Kickstarter, où vous pouvez trouver plus d’informations sur le projet.