The Medium, le nouveau jeu d’horreur de Équipe Bloober, ont un mode de double réalité particulier grâce auquel le protagoniste peut sauter entre deux dimensions et en profiter pour découvrir les mystères qui l’entourent. L’étude polonaise a publié aujourd’hui un gameplay officiel étendu dans lequel il montre comment fonctionne ce mécanisme, révélant également plus de détails sur sa jouabilité.

Ce nouveau trailer de gameplay pour The Medium a une durée de 14 minutes et se concentre surtout, comme nous l’avons dit, sur son double système de réalité: Marianne, protagoniste de ce jeu d’horreur, peut être dans des plans bidimensionnels en même temps et nous, les joueurs, le contrôlerons en temps réel à la fois avec le stick gauche de notre manette. Vous pouvez voir la jouabilité de ce mécanisme ci-dessous.

Deux réalités parallèles et nous dans le milieu

Il y a quelques mois, Bloober Team expliquait déjà le fonctionnement de ce système: à certains moments du jeu, environ un tiers de l’intrigue totale, l’écran sera divisé en deux pour montrer les deux réalités. Les deux parties seront entièrement rendues et la division ne doit pas être symétrique; selon la situation, une partie peut être plus importante que l’autre, et ce que nous faisons dans l’un – comme tourner les aiguilles de l’horloge – aura des implications dans l’autre.

Précisément aujourd’hui dans Vandale Nous avons publié quelques premières impressions de The Medium après avoir vu une démo jouable étendue discuter avec vos développeurs; Dans ce texte nous disons que “si cette démo que nous avons vue nous a montré clairement, c’est que Ce sera une aventure très simple dans le jouable, nous devons donc attendre de voir si la variété des situations et de l’histoire peut nous divertir jusqu’à la fin. »

Le moyen Il sera mis en vente le 28 janvier prochain sur Xbox Series X / S et PC.