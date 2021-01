Sony Playstation 5 :

The Medium se prépare à faire ses débuts en Espagne et dans le monde à venir 28 janvier, à quel point le nouveau titre de Équipe Bloober (Layers of Fear) peut être apprécié sur PC et Xbox Series X / S. Après l’événement dédié à la GeForce RTX de NVIDIA hier, le studio de développement a souhaité partager un nouvel aperçu de son nouveau titre d’horreur avec RTX ou le ray tracing activé. Grâce à cette technologie, le décor et l’atmosphère prennent une apparence beaucoup plus réaliste et époustouflante:

Le support utilisant le lancer de rayons NVIDIA

Il faut noter que Le moyen être compatible avec DirectX Raytracing et Nvidia DLSS dès le lancement, ce qui permettra aux joueurs de profiter non seulement bonne performance au moment de l’exécution du titre, mais d’un aspect incroyable. N’oubliez pas que grâce au lancer de rayons, l’éclairage des jeux vidéo devient beaucoup plus réaliste, offrant des environnements beaucoup plus immersifs et, dans ce cas, effrayants.

L’histoire de ce nouveau titre tourne autour du médium Marianne, que vais-je devoir enquêter sur un complexe hôtelier abandonné pour démêler la vérité d’une étrange tragédie. L’un des principaux mécanismes de ce titre est que, grâce à ses pouvoirs, nous pouvons nous déplacer entre le monde réel et le monde spirituel; parfois on peut même passer les deux mondes simultanément.

DirectX Raytracing et Nvidia DLSS sur The Medium depuis ses débuts

“Nous ne jouons pas à des jeux d’horreur juste pour effrayer les gens, mais aussi pour évoquer ou aborder un sujet spécifique », dit-il Wojciech Piekjo, game designer, au moment de souligner comment ils ont abordé les intrigues et l’intrigue de ce nouveau projet.

Configuration minimale et recommandée pour jouer en 1080p et 4K

Au minimum, les utilisateurs devront utiliser une RAM de 8 Go avec une carte graphique GPU NVIDIA GTX 1060 6 Go ou AMD RADEON R9 390X, assez pour atteindre une résolution à 1080p. Si au contraire on cherche profitez de ce titre en 4K, alors nous aurons besoin d’un NVIDIA GeForce RTX 2070 ou un Radeon RX 5700 XT. Si nous voulons aussi profiter de ce lancer de rayons et augmentez les graphiques avec une résolution 4K, puis 16 Go de RAM sont nécessaires avec un GPU NVIDIA GTX 2080. Vous pouvez trouver tous les détails techniques ici.