Sony Playstation 5 :

Équipe Bloober a publié une nouvelle bande-annonce cinématographique pour The Medium, son jeu d’horreur psychologique pour Xbox Series X / S et PC. La vidéo nous emmène au-delà de l’hôtel abandonné que nous avons vu dans les aperçus précédents tout en nous présentant un nouveau personnage mystérieux reconnaissable par les fans de la série Netflix Gambit de Lady.

Bien que l’étude polonaise n’ait pas avancé de détails sur ce personnage, pas même son nom dans le jeu, elle a déclaré que son apparence était basée sur l’acteur de la même nationalité. Marcin Dorociński; son “nom sera publié le moment venu”, dit Bloober. “Cette figure mystérieuse”, ajoutent-ils dans le communiqué de presse, “Il est capable d’être cruel et brutal, et a son propre programme motivé par la vengeance”.

Les joueurs découvriront leur histoire et comment cette intrigue se confond avec les recherches de Marianne, le médium qui joue dans l’aventure. Dans la vidéo, intitulée The Threats, une scène nouvelle et sombre est vue, il est donc confirmé que l’hôtel Niwa ne sera pas le seul endroit.

Bande originale et livre d’art d’Akira Yamaoka par Reserve

La sortie de la bande-annonce s’accompagne de l’annonce de la réservation des extras. Qui le réserve dans Vapeur pour PC recevra le bande originale en format numérique composé par Akira Yamaoka (Silent Hill) et Arkadiusz Reikowski; ainsi qu’un livre d’art numérique avec des croquis, des environnements et des détails du jeu vidéo. La réserve propose également un 10% de réduction sur le prix final (49,99) dans la boutique numérique Valve, dans Epic Games Store et dans le Microsoft Store.

N’oubliez pas que The Medium sera disponible sur Xbox Game Pass console pour Xbox Series X et Xbox Series S, et Xbox Game Pass pour ordinateur. Le jeu a été récemment retardé jusqu’à 28 janvier 2021, date à laquelle il arrivera en Espagne et dans le reste du monde uniquement en format numérique.