Le moyen se prépare à faire ses débuts sur le marché espagnol et dans le monde 28 janvier, à quel point le titre de Équipe Bloober tu peux profiter à la fois sur PC et Xbox Series X / S. Pour aider les joueurs à s’immerger dans l’histoire de ce titre, de Xbox Ils ont publié une bande-annonce impressionnante en direct cela nous permet de connaître le protagoniste plus en profondeur: Marianne, un médium pour mener des recherches pour lequel vous devrez vous déplacer entre le monde réel et le monde spirituel. Nous vous laissons avec le progrès au dessous de:

Le médium: Marianne, ses pouvoirs et ses recherches

Bien qu’il soit difficile de savoir si ces mêmes scènes peuvent être appréciées dans le jeu, la vérité est que la bande-annonce fait une bonne fonction en ce qui concerne communiquer le ton et l’atmosphère que nous découvrirons dans Le moyen. Cela nous permet également de voir comment les pouvoirs de Marianne, notre protagoniste, fonctionnent de manière plus cinématographique: nous pouvons voir comment il se déplace entre des environnements qui appartiennent au monde réel et d’autres qui font partie du spirituel.

Ce que nous pouvons également nous attendre à trouver dans le jeu, ce sont ces paramètres désolés et abandonnés qui ont cette touche post-apocalyptique que les amateurs du genre aimeront probablement beaucoup. Ils apparaissent également quelques créatures cela mettra les cheveux debout sur les joueurs, comme ce monstre gigantesque à 8 bras qui semble être un défi à relever. Il reste à voir comment toutes ces pièces s’emboîtent.

Marianne, une médium pour se rendre dans un hôtel pour lancer une enquête

L’histoire de The Medium nous amène à accompagner Marianne dans un complexe hôtelier abandonné. Là, nous devrons l’aider à clarifier la vérité sur une étrange tragédie liée au meurtre de mineurs. Pendant ce temps, notre protagoniste aura affaire à ses propres démons. Nous devrions résoudre des énigmes, découvrir les secrets cachés dans les différents scénarios et présenter la bataille aux ennemis qui croiseront notre chemin. Hier, le jeu a présenté sa bande-annonce utilisant la technologie RTX.

“Nous voulons vraiment bien jouer au Medium. Les aventures d’horreur de style classique avec des caméras fixes sont rares, et la nouvelle équipe Bloober pourrait bien combler ce vide dans le genre », avons-nous écrit dans nos impressions. Nous vous rappelons que le titre fera ses débuts sur PC et Xbox Series X / S le 28 janvier.