Équipe Bloober, le studio polonais responsable de Layers of Fear, Observer et du prochain The Medium, a de nouveau fait l’éloge de Silent Hill 2 dans une interview avec GamingBolt. Dans la conversation, ils expliquent également que l’utilisation de caméras fixes la troisième personne (jusqu’à présent, ils avaient toujours utilisé une caméra à la première personne) est, d’une part, un hommage à Resident Evil et Silent Hill, et de l’autre, une question jouable, car c’était la meilleure méthode pour explorer deux scénarios en même temps.

“Nous avons expérimenté avec différents angles de caméra pendant le développement et nous avons décidé que l’utilisation d’une caméra semi-fixe était la meilleure solution pour une expérience de jeu la plus agréable. à l’aise lorsqu’il s’agit d’explorer le monde soit dans une seule réalité, soit dans une double réalité », explique-t-il Jacek Zieba, producteur du jeu, faisant référence à la mécanique originale de The Medium, qui montrera le monde spirituel et le vrai en même temps dans la écran divisé; Les joueurs se déplaceront à travers les deux en même temps, mais dans l’un il peut y avoir un obstacle qui ne peut être éliminé que par un puzzle dans l’autre, par exemple.

«Grâce aux angles de caméra fixes, nous avons pu introduire un sensation cinématographique encore plus fort pour l’ensemble du jeu », commente Zieba avant d’ajouter:« En même temps, nous nous référons aux jeux d’horreur de la vieille école comme Silent Hill et Resident Evil, qui étaient des inspirations super pour nous lorsque nous avons conçu The Medium. “

Akira Yamaoka, compositeur de Silent Hill, est en charge de la bande originale

Les inspirations du travail de Konami sont visibles en regardant n’importe quel gameplay du jeu, mais aussi en écoutant sa bande originale, car ils ont fait composer la musique par Akira Yamaoka lui-même. “Selon nous, Silent Hill 2 est l’un des meilleurs jeux d’horreur jamais fait », explique le producteur de Bloober.

The Medium devait être publié le 10 décembre pour Xbox Series X / S et PC, mais il a été retardé jusqu’à 28 janvier 2021, quand il sera également disponible sur Xbox Game Pass. La décision de reporter la date de sortie a été influencée par le fait que le 10 décembre est la date à laquelle Cyberpunk 2077 a été retardé.