L’année prochaine, nous célébrerons le 25e anniversaire de la saga Pokémon en commémoration du lancement des trois premiers jeux, arrivés au Japon le 27 février 1996 (bien qu’ils ne soient sortis en Espagne que trois ans plus tard). Pour anticiper les célébrations, La société Pokmon a déjà présenté le logo pour cet anniversaire spécial.

La présentation de ce logo a été faite lors du défilé Manhattan Grace Action, un acte auquel Pokémon participe depuis 20 ans avec un gros ballon en forme de Pikachu marcher dans les rues de la ville. Dans l’édition de cette année, le gonflable a été accompagné d’un spectacle musical mettant en vedette des entraîneurs Pokémon qui, à la fin, ont affiché une grande affiche révélant le logo.

Un logo électrique pour un anniversaire “très spécial”

Comme vous pouvez le voir sur ces lignes, Le logo du 25e anniversaire de Pokémon profite de la forme du visage de Pikachu de placer un deux et un cinq sur chaque joue, imitant les adorables cercles rouges à partir desquels le monstre de type électrique est capable de charger des attaques énergétiques mortelles.

Cela a lancé les célébrations de l’anniversaire de Pokmon, bien que The Pokémon Company indique 2021 comme le moment de célébrer cette date qu’ils définissent comme “très spécial”. On ne sait toujours pas très bien en quoi consistera le 25e anniversaire de la saga, mais la société assure que partager plus d’informations sur le contenu de ces célébrations plus tard.

Pokémon n’est pas la seule franchise à fêter son anniversaire en 2021: Sega prépare également “de nouveaux jeux et annonces” pour le 30e anniversaire de Sonic The Hedgehog et de la saga Quête du dragon Il a d’ailleurs déjà prévu de fêter son 35e anniversaire en 2021 avec de grandes annonces. Bien sûr, Nintendo préparera également quelque chose pour l’anniversaire du lancement du premier jeu de LA légende de Zelda, qui aura 35 ans l’année prochaine.