De toutes les adaptations qui Les Simpsons ont eu le jeu vidéo, peut-être le plus connu est The Simpsons Hit & Run, ce titre publié en 2003 pour PC, PS2 et Xbox qui nous offrait un bac à sable fou à Springfield contrôlant les membres de la famille jaune emblématique. Maintenant, grâce à une fuite curieuse, nous avons appris que quelques années avant le lancement de ce classique était en développement un autre jeu étrange se déroulant dans l’univers de Matt Groening.

Le projet en question s’appelait déjà The Simpson: Bug Squad et son existence était totalement inconnue jusqu’à aujourd’hui, lorsqu’un youtubeur spécialisé dans Dreamcast a publié un gameplay vidéo de cette œuvre inachevée. Il s’avère qu’un utilisateur d’un forum de console J’ai trouvé un prototype dans un kit de développement Dreamcast; Bien que l’appareil ait été déverrouillé, l’utilisateur a réussi à sortir le prototype et à le faire fonctionner pour enregistrer la vidéo que vous pouvez voir sous ces lignes.

Un curieux jeu avec un insecte

Comme son nom l’indique, The Simpson: Bug Squad nous met dans la peau de un insecte qui doit voler et survivre dans la maison des Simpsons. La maison familiale emblématique de Springfield prend une autre dimension lorsque notre personnage a la taille d’un moustique; Dans ce jeu, nous avons été mis au défi d’explorer les différentes pièces en volant à travers style cel-shading qui s’inscrit parfaitement dans l’esthétique de la série animée.

Il est curieux que quelqu’un ait décidé de combiner la franchise FOX avec un jeu dans lequel vous êtes un moustique, au lieu de créer un jeu plus traditionnel dans lequel vous contrôlez ses personnages populaires. C’est peut-être la raison pour laquelle ce jeu n’a jamais vu le jour; Il a été développé par le studio écossais Red Lemon Games, qui est apparue en 1999 et a fait faillite en 2003. La démo que l’on peut voir dans la vidéo date d’octobre 2000. Cette étude compte cinq jeux à son actif au cours des cinq années où elle était active.