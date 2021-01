Sony Playstation 5 :

Gato Studio a annoncé que la mise à jour de son jeu de rôle The Waylanders est désormais disponible en accès anticipé sur PC. Le patch Around the World ajoute des sous-titres dans de nouvelles langues en plus de l’anglais. Parmi eux se distingue Espagnol et galicien, et pour célébrer la nouveauté, il bénéficie d’une réduction de 20% tout au long de la semaine sur Steam et GOG. La liste des nouvelles langues est la suivante:

EspagnolGalicienFrancsAllemandChinoisRusse

La date de sortie sera annoncée prochainement

“Nos trois dernières mises à jour sont basées sur les commentaires et les suggestions de notre communauté. Depuis que nous avons lancé l’accès anticipé, nous avons reçu un grand nombre de suggestions de la part des joueurs sur les choses qu’ils aimeraient trouver ou améliorer dans le jeu: nouvelles fonctionnalités, contexte L’univers des Waylanders, les langues dans lesquelles ils aimeraient jouer … Tout ce que nous avons fait au cours des trois dernières mises à jour hivernales s’est concentré sur l’écoute de notre communauté pour orienter le jeu dans la bonne direction avant de sortir sa version finale, ” dit Sergio Prieto, directeur créatif de The Waylanders. «Avec cette mise à jour qui ajoute de nouvelles langues, de nouveaux utilisateurs pourront profiter des Waylanders dans leur langue maternelle. C’est le moment idéal pour obtenir encore plus de commentaires avant d’annoncer la date de sortie finale.“La date de sortie de la version finale sera annoncée sous peu et est fixée pour ce printemps.

The Waylanders est un RPG occidental qui invite les joueurs à jouer le rôle d’un aventurier. Notre protagoniste acquiert la capacité de voyager dans le temps, de sorte que La mythologie celtique entrecoupée d’une époque médiévale lutter contre la corruption magique.