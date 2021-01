Sony Playstation 5 :

The Waylanders est le jeu de rôle et d’aventure qui se déroule en Galice, qui nous vient de l’équipe de développement Chat Studio. A cette occasion, le studio souhaite annoncer l’arrivée de la mise à jour Mise à jour immersive pour la version Alpha 0.30 du titre. Grâce à ce patch, nous pouvons choisir entre 8 différents horizons pour notre personnage, qui servira à déterminer les motivations et certains traits de notre héros. De cette façon, en plus de présenter Mode photo, nous avons pu savoir en vidéo origines égyptiennes:

The Waylanders: Quoi de neuf dans la mise à jour immersive

La mise à jour Mise à jour immersive est également en charge de résoudre les erreurs techniques qui étaient présentes dans certaines missions de Les Waylanders, liés aux animations faciales ou aux bugs. Mais sans aucun doute, la chose la plus intéressante à propos de ce nouveau contenu est l’histoire que nous pouvons choisir pour notre personnage. En ce moment il y a 8 origines différentes, qui sont les suivants:

Druide CeltiqueSoldat CeltiqueEgyptienMercenaire “Chien d’Arès” Protecteur de MourianDiplomate turienAlpha WolfEsclave

“Maintenant vous pouvez profiter d’un fond beaucoup plus profond, tu peux mieux comprendre les motivations de votre personnage et profitez d’un une plus grande immersion dans l’histoire », explique le studio sur sa page Steam.« De plus, nous avons apporté des modifications mineures aux dialogues afin que mieux s’adapter aux origines“.

“Vous pouvez maintenant profiter d’un fond beaucoup plus profond”

D’un autre côté, les joueurs peuvent désormais accueillir le mode photo: “Capturez vos moments, batailles, paramètres et personnages préférés avec cette fonctionnalité puissante. L’interface est disponible à la fois pour le clavier et le contrôleur “, détaillé dans Gato Studio. De cette façon, les joueurs peuvent chérir les scènes qu’ils aiment le plus de leur aventure.

Rappelez-vous que cette mise à jour intervient juste un mois après le patch de décembre, qui comprenait plus de 150 corrections de bogues et des changements majeurs au système de combat. Le jeu devrait recevoir une autre mise à jour cet hiver, avec une sortie prévue pour le printemps cette année. Actuellement le jeu est disponible sur PC via Steam à Phase d’accès anticipé.