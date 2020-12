Sony Playstation 5 :

Juin dernier Chat Studio, un studio espagnol de développement de jeux vidéo basé à A Corua, publié sur la plateforme Steam Early Access The Waylanders, un jeu vidéo de rôle avec ambiance celtique.

Aujourd’hui, cette même étude a publié ce la plus grande mise à jour pour votre RPG à ce jour grâce à un patch rendu possible grâce aux rapports de la communauté qui continue de jouer son titre lors de son développement sur Steam Early Access. Grâce à cette mise à jour, The Waylanders présente des changements significatifs dans votre combat ainsi que des améliorations de la cinématique, de l’interface ou des missions et comprend plus de 150 corrections des différents problèmes et bugs du jeu.

«Depuis le lancement de Early Access, nous sommes en contact avec les utilisateurs, notamment sur le forum Steam et les réseaux sociaux. Nous avons inclus certaines de vos suggestions d’amélioration dans les mises à jour précédente, mais celle-ci est totalement centrée sur le retour d’expérience qu’ils nous ont donné tout au long de ces mois », indique Sergio Prieto, directeur créatif du projet. le combat a été complètement revu Pour le rendre plus intuitif et tactique, les niveaux des personnages ont plus de sens de la progression et l’équipement que vous utilisez donne une plus grande impression d’impact dans le jeu. Nous continuerons à rester en contact avec la communauté et verrons d’autres améliorations dans les futures mises à jour. “

Les Waylanders reçoivent deux autres mises à jour pendant l’hiver

Cette mise à jour, appelée Community Update, est le premier des trois que les Waylanders recevront cet hiver. En fait Gato Studio a révélé il y a quelques jours sa feuille de route dans laquelle ils nous montrent déjà que de nouvelles mises à jour arriveront en janvier avec des améliorations concernant les origines des personnages, un nouveau mode photo et des traductions du jeu dans de nouvelles langues: espagnol, galicien , Russe, chinois, français et allemand.