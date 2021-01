Sony Playstation 5 :

The Waylanders ouvre les portes de la cité médiévale de Compostelle, ce qui nous permet de marcher derrière les murs de cette colonie et de jeter un œil à son imposante cathédrale. Développé par Chat Studio, l’étude espagnole indique également que la semaine prochaine, ils mettront à jour le jeu avec 6 nouvelles langues, dont Espagnol et galicien. Les 4 autres sont allemands, français, russes et chinois. En attendant, nous pouvons profiter de la vidéo avec laquelle ils nous font avancer la promenade à travers cette ville galicienne:

The Waylanders: Compostela et la cathédrale se glissent dans le jeu de rôle

“Dans The Waylanders, Compostelle est une ville prospère, dirigée par l’Église, où marchands, agriculteurs et artisans se réunir sous la sécurité de pouvoir religieux“, expliquent-ils dans leur communiqué de presse Gato Studio.” Mais cette ville n’est pas un refuge pour ceux qui sont liés aux anciennes coutumes celtiques ou à l’utilisation de la magie“. Rappelons-nous que dans le jeu, nous visiterons à la fois la période celtique et cette période médiévale, caractérisée par une plus grande présence religieuse.

“Tous les bâtiments tournent autour de la cathédrale de Santiago, fidèlement représenté dans son version romane, à la fois à l’extérieur et à l’intérieur, et avec de nombreux détails tels que le Prtico de la Gloria ou le populaire botafumeiro“, poursuivent les développeurs. La bande-annonce, à son tour, est racontée par Antonio Esquivias, connu pour ses rôles dans des jeux vidéo comme Borderlands 3 (FL4K) et Assassin’s Creed Valhalla (King Rhodri) ou dans des séries comme The Simpsons (Acteur de soutien Bob).

Pendant ce temps, le prochain 25 janvier Les Waylanders recevront un patch gratuit permettant l’inclusion du Espagnol, galicien, allemand, français, russe et chinois simplifié, qui rejoignent la version anglaise du jeu. Ce sera la touche finale du soutien apporté au titre pendant l’hiver, où Gato Studio résolu plus de 150 bugs, système de combat amélioré, cinématique révisée et ajouté jusqu’à 8 origines différentes pour le personnage principal.

«La culture celtique est un sujet passionnant, qui nous touche également plus que d’autres mythologies, et avec grand potentiel à montrer dans le rôle. Cat Studio a un bijou à l’état brut avec The Waylanders“, nous écrivons nos impressions du titre.