Sony Playstation 5 :

The Witcher 3 reste l’un des RPG préférés de la génération pour de nombreux fans, et sera bientôt adapté avec des améliorations sur PS5 et Xbox Series X | S. Ceux qui recherchent de nouveaux objets de collection peuvent commencer à économiser car Prime 1 Studio prépare une nouvelle figurine de Geralt of Rivia avec deux éditions, une Deluxe à 1449 $ et une standard à 1299 $.. Sa proportion est de 1/3 -88,5 cm- et il pèse 25,6 kg, en polystone et autres matériaux.

Geralt apparaît tenant les trophées de sa dernière chasse, trois têtes de harpes, tout en brandissant son épée d’argent. Il porte l’armure caractéristique des jeux et chaque détail a été mis dans son expression, “la plus précise du marché”, comme indiqué sur votre page d’achat. À la base, nous pouvons voir le médaillon de l’école du loup avec éclairage LED.

La version Deluxe propose au total quatre portraits aux expressions différentes. «Nous avons travaillé dur pour unir les éléments du jeu vidéo avec notre conception et notre modélisation 3D avancée pour donner la meilleure statue de Geralt of Rivia de tous les temps», déclarent ses créateurs. La version moins chère, à 1299 $, n’inclut pas ces têtes personnalisables. Dans tout les cas, les réservations sont au prix de 10% et le chiffre sera disponible début 2022.





La deuxième saison débute en 2021

The Witcher est devenu l’une des surprises de Netflix l’année dernière et la deuxième saison était attendue en 2020, mais les retards continus dus au COVID-19 ont provoqué la première saison de la deuxième saison l’année prochaine. Récemment, des photographies officielles ont été montrées, comme celle de Freya Allan qualifiée de princesse Cirill. Dans cette deuxième saison, nous aurons l’occasion de découvrir comment Ciri est accueilli par Geralt dans la forteresse de Kaer Morhen, où apprenez à manier l’épée et à vous battre comme les sorcières le feront.