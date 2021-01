Sony Playstation 5 :

The Witcher 3: Wild Hunt continue de profiter grande chaleur parmi la communauté des joueurs. Cela signifie que, comme c’est le cas, le titre de CD Projekt RED recevoir toutes sortes de mods qui nous invitent à replongez-vous dans cette aventure de Geralt of Rivia. A cette occasion, le moddeur Feregorn a été chargé de concevoir un mod qui nous permet descendre les montagnes des îles Skellige, Kaer Morhen ou Velen en snowboard. Avec un style qui rappelle le film Disney Tarzan, le sorceleur descend les pentes en évitant les obstacles avec une grande agilité. Nous vous laissons l’exemple de vidéo ci-dessous:

The Witcher 3: Wild Snowboarding, Geralt comme vous ne l’avez jamais vu

Le mod s’appelle Geralt VGX Snowboarder, et c’est exactement ce qu’il promet pour cette saison hivernale froide. Faire usage de un snowboard, que nous pouvons équiper Geralt comme une épée et des bottes, dans la vidéo, nous pouvons regardez-le descendre du plus haut sommet de Kaer Trolde dans le Skellige. Là on va juste trouver un autel étrange où repose la table susmentionnée.

Dans la vidéo ci-dessus, nous pouvons voir comment le sorcier de Rivia gère avec ce sport Et, la vérité est que nous sommes surpris par son talent pour cette discipline. Le personnage pliera les genoux pour s’adapter aux mouvements de la table, et même on peut faire des sauts pour contourner les petits murs de pierre ou de se faire éjecter de la scène jusqu’à ce que nous retombions sur la neige. Apparemment, le mod est inspiré des outtakes du développement du jeu, dont nous avons pu profiter sur la chaîne YouTube Noclip (à partir de 16:54):

On peut trouver un autel avec le snowboard à Kaer Trolde

Nous vous rappelons que le mod Geralt VGX Snowboarder est disponible pour la version PC du jeu, et peut être téléchargé gratuitement via Nexus Mods. “Alors vous tous, alpinistes et amateurs de sensations fortes médiévalesPréparez-vous pour le temps de leur vie! »A écrit Feregorn dans la description.

Pendant ce temps, la deuxième saison de la série live-action que nous pouvons profiter sur Netflix Espagne a dévoilé la première page de son scénario. De nouveaux épisodes feront leurs débuts en 2021, mais ils n’ont pas de date de sortie spécifique. De plus, nous vous rappelons qu’il existe également un film d’animation: The Witcher: Cauchemar du loup.