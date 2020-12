Sony Playstation 5 :

The Witcher, le premier opus de la série avec Geralt of Rivia, est disponible gratuitement sur GOG pour tous les utilisateurs de GOG Galaxy, le lanceur gratuit de la boutique numérique. Le seul paiement à effectuer pour lui est d’accepter l’envoi d’actualités et de mises à jour par GOG. Une fois accepté, le jeu peut être ajouté à notre bibliothèque sans frais.

La société elle-même explique que les utilisateurs de GOG Galaxy peuvent revendiquer gratuitement The Witcher: Enhanced Edition pour PC à partir d’aujourd’hui. Pour cela suivez simplement les étapes ci-dessous:

1. Téléchargez ou mettez à jour l’application de bureau GOG Galaxy. Allez dans l’onglet Récent et cliquez sur la bannière en haut 3. Cliquez sur le bouton Giveaway pour accepter de recevoir des nouvelles, des mises à jour et des offres de GOG.4. Après un moment, le jeu devrait apparaître dans votre bibliothèque à la fois sur le GOG Galaxy et sur la collection GOG.com.

GOG Galaxy Il s’agit d’un lanceur pour le bureau de cette boutique numérique, bien qu’il vous permette non seulement d’exécuter des jeux GOG, mais également ceux d’autres plates-formes. Il est actuellement dans sa version 2.0 et peut être téléchargé gratuitement à partir d’ici. Vous pouvez utiliser le même compte que sur le site. Il est compatible avec Windows 8 ou supérieur, ainsi qu’avec Mac OS X.

Une version améliorée avec du contenu supplémentaire

The Witcher est le premier opus de la saga Witcher développé par CD Projekt RED. Il a été initialement publié en 2007 et est disponible exclusivement pour PC, contrairement à ses suites qui sont également sorties sur console. La version téléchargeable gratuitement sur GOG Galaxy est la Édition améliorée, une révision de l’original qui comprend des dialogues et des séquences vidéo améliorés, un inventaire amélioré, des améliorations techniques et un système de différenciation des personnages, en plus de contenu supplémentaire.

