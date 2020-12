Sony Playstation 5 :

Tout au long de cette année particulière, nous avons vu Animal Crossing: New Horizons devenir un espace virtuel idéal pour remplacer certaines des actions sociales dont nous ne disposons plus en raison de la pandémie COVID-19; Nous avons tout vu, des mariages aux manifestations en passant par les campagnes politiques et les émissions de télévision. Maintenant a été le Musée national Thyssen Bornemisza à Madrid qui a conçu un activité didactique dans le jeu de simulation Nintendo Switch.

Profitant du fait qu’Animal Crossing: New Horizons permet de créer des designs personnalisés avec une technique similaire au pixel art, les responsables d’Educa Thyssen, l’espace éducatif du musée, ont recréé des œuvres de Holbein, Carpaccio, Caravaggio, Rubens, Goya, Manet ou Czanne. De cette façon, les joueurs peuvent scanner leurs codes QR et enregistrer ces images pour les accrocher dans leurs propres maisons virtuelles.

Visites guidées du Thyssen Bornemisza virtuel

Mais l’activité ne s’arrête pas là; En plus de recréer différentes œuvres d’art, sur le site officiel du Museo Nacional Thyssen Bornemisza, nous trouvons également des vidéos qui font le tour des salles de ce musée virtuel montrer les détails de ces peintures afin que le public puisse les connaître en profondeur sans avoir à se rendre au musée lui-même. Comme vous pouvez le voir sur ces lignes, ce sont de courtes vidéos avec des descriptions des œuvres et de petites touches du message que leurs auteurs voulaient véhiculer.

Ce n’est pas la première fois que nous voyons une initiative du style dans Animal Crossing: New Horizons: déjà en avril le Aquarium de la baie de Monterey en Californie organisé des visites guidées de l’aquarium du musée du jeu et de la Musée . de Los Angeles numérisé une partie de sa collection d’une manière similaire à ce que Thyssen Bornemisza a fait maintenant. En Espagne, le collectif désamorcer a également apporté à Animal Crossing: New Horizons certains des œuvres du musée Reina Sofa et a présenté les dessins sur son compte Instagram.