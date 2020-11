Sony Playstation 5 :

C’est l’année de la nouvelle génération de consoles, quelque chose que nous connaissons en Espagne depuis quelques jours grâce à lance à la fois la PlayStation 5 de Sony et la Xbox Series X et la Xbox Series S que Microsoft a mis en vente.

Précisément le prestigieux magazine Temps n’est pas étranger à ces versions et a décidé inclure à la fois PS5 et Xbox Series S (oui, le S, pas le X) dans votre liste annuelle des 100 meilleures inventions 2020 innovateurs dans de multiples domaines, une liste qui regorge de produits ou de technologies qui, pour les éditeurs de Time, «rendent le monde meilleur, plus intelligent et même un peu plus amusant».

Selon les journalistes et le reste du jury listé pour Time, Playstation 5 a été choisi en ayant “petites avancées qui se combinent pour offrir une expérience révolutionnaire. Les temps de chargement sont pratiquement instantanés grâce à son SSD, le graphisme est presque 10 fois plus rapide que celui de la PS4 ce qui nous permet d’avoir de beaux graphismes et sa nouvelle manette a un retour hépatique qui ajoute une nouvelle dimension au jeu. “

Xbox Series S, une combinaison de puissance, de silence et de services

Pour sa part La Xbox Series S a été choisie pour sa puissance, son silence lors des jeux vidéo et aussi pour son service sous forme de Game PassSans parler de sa sœur aînée, la Série X, car ils ont probablement aussi pris en compte le prix réduit de la Série S de 299 euros.

«La nouvelle console de jeu vidéo de ce géant de la technologie est bien plus qu’un appareil de jeu vidéo de nouvelle génération, est la base de ce qui pourrait devenir le Netflix des jeux vidéo“dit Time.” L’arme secrète de la série S est Game Pass, un service d’abonnement où de nouveaux succès comme Halo Infinite apparaîtront le même jour que leur sortie traditionnelle. “

“Et ces jeux semblent encore plus fluides, le Seires S (299 $) peut exécuter des jeux haute résolution à 120 ips, une augmentation de 100% par rapport à son prédécesseur, Xbox One. De plus, comme il n’y a pas de lecteur de disque, la série S fonctionne presque silencieusement, ce qui permet de se concentrer facilement sur les jeux vidéo », conclut Time.