Undertale est devenu l’un des grands monstres indépendants de la dernière décennie, il est donc normal que beaucoup de ses fans se retrouvent à attendre avec impatience le prochain jeu vidéo d’anime. Toby Fox, Deltarune, un titre dont son premier épisode est sorti en 2018 pour PC, mais dont nous n’avons pas entendu d’autres que son sorti sur PS4 et Nintendo Switch début 2019.

Un développement qui progresse bien

Au fait, le développement du chapitre 2 se déroule bien! Je ne sais pas quoi dire d’autre, mais je me sens positif à ce sujet. tobyfox (@tobyfox) 20 janvier 2021

La bonne nouvelle que Toby Fox nous apporte aujourd’hui est qu’il s’est assuré que Le développement du chapitre 2 de Deltarune “va bien” et que vous vous sentez très optimiste et positif quant à l’avancement du projet. Cependant, Il ne peut toujours pas répondre à la question à un million de dollars: quand va-t-il se lancer?

Donc, Nous n’avons pas d’autre choix que d’attendre, car il n’a pas voulu révéler plus d’informations sur le jeu en tant que tel, c’est pourquoi nous ne savons pas quels types de nouveautés il apportera avec lui ni l’ampleur qu’il aura par rapport au premier chapitre.

Il est à noter que Deltarune Chapter 2 a commencé son développement en mai 2020 et que contrairement à Undertale, un travail que Fox a réalisé complètement seul, le jeu est créé par une équipe de plusieurs personnes.

L’année dernière, j’ai expliqué que Deltarune est un jeu beaucoup plus complexe que son prédécesseurParce que vous voulez qu’il ait plus de contenu, de personnages, de paramètres et un script plus grand et plus complexe, c’est pourquoi il vous a fallu un peu plus de temps pour planifier correctement toute votre production avant de vous mettre au travail. Bien entendu, vous pouvez vous attendre de lui un RPG assez particulier et atypique qui n’hésitera pas à s’écarter des conventions du genre.