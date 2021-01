Sony Playstation 5 :

Tom Holland a révélé qu’il filme Spider-Man 3 depuis des mois sur le plateau où il a auditionné pour la dernière fois pour jouer le super-héros Marvel.

Bien qu’il y ait eu un moment de panique pour les fans et tous ceux impliqués dans les films Spider-Man, lorsque Disney et Sony ont décidé de se séparer, tout a été réglé en quelques semaines etLe troisième film du super-héros arachnide avec Tom Holland tourne depuis des mois.

Sous des mesures de sécurité strictes, à la fois en matière de santé pour empêcher la propagation de Covid-19, et pour garder les secrets du tournage à l’abri des spoilers, Spider-Man 3, qui se poursuit sans titre officiel, Il tourne depuis des mois à Atalanta, sur un plateau très spécial pour son protagoniste, Tom Holland, comme il l’a avoué à son partenaire Chris Pratt dans une conversation Instagram.

«Nous avons commencé à tourner Spider-Man 3 il y a quelques mois et c’était fou, et un peu bizarre parce que nous tournons à Atlanta. C’est là que j’ai auditionné pour jouer Spider-Man, nous filmons en fait sur le plateau où j’ai auditionné.. C’est comme une histoire circulaire un peu étrange parce que j’ai franchi la même porte que celle que j’ai franchie à 18 ans, nerveuse et en disant: «Oh mon dieu, j’espère qu’ils me donnent le rôle. Et maintenant, je franchis la même porte à l’âge de 24 ans, en jouant dans le troisième film, en adorant ma vie, avec confiance et en profitant de tout ce que je vis », a avoué Holland.

Nous passons en revue les meilleures productions qui passent inaperçues sur Disney + et sont fortement recommandées, sans aucun doute des joyaux cachés du catalogue Disney Plus que vous devriez voir.

Il n’est pas étonnant que le jeune acteur soit si débordé d’être de retour sur ce plateau. en tant que directeur de casting du premier film de Homme araignée ils ont vu plus de 7500 bandes candidates, parmi lesquels Asa Butterfield ou Judah Lewis, mais ils n’en ont choisi qu’un, et c’était Tom Holland.