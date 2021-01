Sony Playstation 5 :

La suite de Tomb Raider (2018) qui mettra à nouveau en vedette Alicia Vikander comme Lara Croft l’a confirmé Misha Green en tant que réalisatrice et scénariste, qui a récemment été showrunner et producteur exécutif pour Lovecraft Country, une série HBO mettant en vedette Jurnee Smollett, Jonathan Majors et Michael Kenneth Williams. Le premier film Tomb Raider avec Vikander a rapporté 275 millions de dollars et a été inspiré par le redémarrage du jeu vidéo, mettant en vedette une jeune Lara par opposition à la version Angelina Jolie dans les adaptations de 2001 et 2003.

La suite a été annoncée en avril 2019 avec Ben Wheatley en tant que réalisateur, mais le projet a commencé à retarder son tournage indéfiniment en raison des problèmes de la pandémie COVID-19. On sait peu de choses sur le film, sauf que l’actrice principale a déclaré il y a quelques mois qu’elle prévoyait de commencer le tournage cette année. La première information indiquait que Tomb Raider 2 avait plus d’éléments surnaturels, quelque chose qui pourrait justifier le choix de Misha Green; Lovecraft Country combine les thèmes sociaux du racisme en Amérique avec des monstres terrifiants et de la fantaisie inspirés par le travail de Lovecraft.

Tomb Raider de 1996 est devenu un succès instantané et quelques années plus tard, il a été porté au grand écran avec Lara Croft: Tomb Raider et Lara Croft Tomb Raider: The Cradle of Life. Aucun d’entre eux n’a remporté les applaudissements des critiques spécialisés, mais ils ont été rentables; cependant, la popularité de la licence a diminué à mesure que les jeux commençaient à perdre de la qualité.

Pas de nouvelles du prochain Tomb Raider

Shadow of the Tomb Raider est sorti en 2018 comme la fin du trilogue sur les origines de Lara Croft. Il a été développé par Eidos-Montral et a obtenu de bonnes critiques, notamment en raison de l’accent mis sur les énigmes, mais le peu d’innovation par rapport à ses prédécesseurs a également été sanctionné. Crystal Dynamics a développé Marvel’s Avengers en collaboration avec Eidos-Montral, on ne sait donc pas quand nous verrons à nouveau le prochain blockbuster Tomb Raider.