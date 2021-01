Sony Playstation 5 :

Le récit officiel de Netflix sur Twitter a annoncé que Tomb Raider aura sa propre série animée Sur la plateforme. C’est une œuvre produite par Legendary et, pour le moment, peu d’informations supplémentaires nous sont disponibles. Nous savons déjà que mettant en vedette Lara Croft et que continuer les événements des trois derniers matchs de la série.

Le dernier ensemble de Lara Croft est Shadow of the Tomb Raider, un épisode qui a clôturé la trilogie de redémarrage qui a commencé son voyage en 2013 avec Square Enix et Crystal Dynamics. Le dernier jeu est sorti en 2018 et maintenant cette série animée Netflix dira ce qui se passe après ces événements, comme vous pouvez le lire dans le tweet officiel inséré sous ces lignes.

L’héroïne la plus emblématique des jeux vidéo passe à l’animation! Tomb Raider est une nouvelle série animée de @Legendary qui suit Lara Croft après les événements de la trilogie de redémarrage du jeu vidéo.— NX (@NXOnNetflix) 27 janvier 2021

Pour le moment, nous ne savons pas quand il sortira ou qui sera impliqué dans le projet. On ne sait pas non plus s’il s’agira d’une série auto-concluant, comme beaucoup d’autres sur Netflix, ou si au contraire elle est prévue comme un projet à long terme avec plusieurs saisons. Il reste à attendre que les responsables partagent davantage d’informations dans les mois à venir.

Netflix est fortement engagé dans les jeux vidéo

Pilleur de tombe Ce n’est pas la première saga de jeux vidéo à recevoir une adaptation télévisée de Netflix: Peut-être la plus populaire est la série The Witcher avec Henry Cavill, un projet si réussi qu’il a déjà quelques retombées confirmées, une préquelle et une série animée, précisément. Resident Evil a également plusieurs adaptations prévues, comprenant également une série d’animation par ordinateur qui fera partie du canon des jeux, quelque chose de similaire à celui de Sonique, qui sortira en 2022.

Parmi les multiples jeux adaptés à Netflix on retrouve des productions de Castlevania, Ni No Kuni ou Dragon Dogma. Nous en verrons plus à l’avenir, comme une série en direct Assassin’s Creed, et même La rumeur court sur une éventuelle adaptation de The Elder Scrolls, bien que ce dernier ne soit pas encore confirmé.