Sony Playstation 5 :

* Contenu sponsorisé.

Le Black Friday est déjà arrivé à TTDV, où l’on peut trouver une sélection de jeux vidéo en vente. Parmi tous les titres à prix réduit, il y a une série d’œuvres que nous ne pouvons manquer de recommander, c’est pourquoi nous avons voulu sélectionner Les meilleurs jeux du Black Friday de TTDV.

Nous commençons par The Last of Us Part II, un titre exclusif PS4 qui fonctionne également sur PS5 grâce à une rétrocompatibilité avec la console. Le deuxième volet de la saga Naughty Dog a balayé les ventes, devenant l’un des jeux vidéo les plus importants de 2020; à tel point qu’il a récemment reçu le prix du jeu de l’année aux Golden Joystic Awards 2020, remportant également un total de six prix. Il est disponible sur TTDV pour seulement 37,99 .

Grands jeux en vente pendant le Black Friday de TTDV

Un autre des grands jeux PS4 sortis cette année est Ghost of Tsushima, le meilleur jeu de Sucker Punch à ce jour. Sa proposition d’action samuri dans le Japon féodal accroche quiconque met le pied sur l’île de Tsushima. En tant que Jin Sakai, le Fantôme, nous devrons affronter l’invasion mongole en même temps que nous découvrirons les secrets de cette vaste carte. Ce titre est disponible sur TTDV pour 45,99 .

On retrouve également Death Stranding, l’oeuvre sensationnelle de Kojima Productions qui est déjà devenue un jeu culte, en vente. Pour beaucoup, c’était le jeu de l’année dernière, surtout pour son intrigue complexe et exceptionnelle, mais aussi pour la représentation des émotions humaines et la beauté de ses paysages. Il est disponible sur TTDV pour seulement 18,99 pendant le Black Friday.

Marvel’s Spider-Man pour PS4 est également disponible avec une réduction sur TTDV Black Friday: c’est l’aventure Peter Parker développée par Insomniac Games et qui a conquis à la fois les fans de Spider-Man et les amateurs de jeux vidéo en général. grâce à une histoire qui éblouit et un mouvement du personnage sans pareil. Peut être acheté pour 18,99 .

Un autre des meilleurs jeux que nous pouvons trouver dans les offres Black Friday de TTDV est Days Gone, le jeu d’action et de survie en monde ouvert post-apocalyptique brutal dans lequel nous contrôlons le motard Deacon St.John. Au cours de l’aventure, nous devrons affronter à la fois des zombies et des humains dans un monde sans ressources ravagé par l’invasion de créatures infectées. Il est disponible pour 18,49 .

Il existe également des versions plus récentes telles que Watch Dogs Legion, le dernier opus de la saga des hackers Ubisoft qui nous emmène cette fois à visiter un Londres post-Brexit dans lequel nous contrôlons non seulement un personnage, mais une armée de hacktivistes dans dont chaque personnage a ses propres capacités. Son édition standard est disponible pour 41,99 tandis que l’édition Gold peut être achetée pour 55,99 $ avec la livraison gratuite.

Crash Bandicoot 4: Its About Time est également disponible à prix réduit sur TTDV. Ce retour tant attendu montre que le marsupial le plus aimé du jeu vidéo a encore beaucoup de tissu à couper et propose des niveaux qui conservent les caractéristiques de l’original tout en explorant de nouvelles façons de surprendre le joueur. Pendant le Black Friday, vous pouvez acheter pour 48,99 avec frais de livraison gratuits.

En revanche, si vous voulez entrer dans Marvel’s Avengers, c’est le moment idéal, car il est en vente sur le Black Friday de TTDV. Ici, nous pouvons nous mettre dans la peau des super-héros de la plus célèbre alliance au monde pour mettre fin à un plan qui dévaste tous les coins de la Terre. Nous contrôlerons Iron-Man, Captain America, Hulk, Black Widow, Mme Marvel et bien d’autres héros à venir. En ce moment, vous pouvez acheter pour 37,49 .

Si vous êtes plus une bande dessinée japonaise qu’un américain, vous aimerez sûrement savoir que Dragon Ball Z: Kakarot est également disponible sur TTDV à prix réduit. Il s’agit d’une adaptation de l’histoire originale au jeu vidéo, un titre de jeu de rôle dans lequel nous pouvons contrôler divers personnages de la saga pour affronter les méchants les plus forts de la franchise. Pendant le Black Friday, vous pouvez acheter pour 32,49 .

Et enfin, l’un des grands poids lourds de cette année et l’un des derniers grands lancements de 2020: FIFA 21. Le dernier opus de cette licence de simulation de football populaire est disponible sur TTDV pour 41,49 , y compris tous ses modes de jeu, ses améliorations et une mise à jour gratuite vers la version console de nouvelle génération.