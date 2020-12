Sony Playstation 5 :

Vapeur a commencé hier ses soldes d’hiver, une période d’offres qui restera active jusqu’au 5 janvier à 19h00 (Temps péninsulaire espagnol). Comme d’habitude, la boutique numérique de Valve a réduit le prix de nombreux jeux numériques pour PC, à tel point qu’il peut même être fastidieux de trouver une bonne affaire dans le catalogue. C’est pourquoi dans cet article nous voulions sélectionner certains des meilleurs, soit pour la qualité du jeu, pour son rabais intéressant ou, dans la plupart des cas, pour les deux.

DOOM Eternal pour 19,79

Le dernier opus de la saga d’action brutale d’id Software et Bethesda est disponible sur Steam à un prix réduit de 19,79 , ce qui représente une remise de 67% par rapport à son prix habituel de 59,99. C’est une offre importante et intéressante, d’autant plus qu’on parle d’un titre qui est sorti cette année, plus précisément le 20 mars, et qui est l’un des fixes sur toutes les listes des meilleurs jeux de 2020. Si vous ne savez pas à quoi vous attendre de ce jeu, dans notre analyse, nous disons que c’est “un tireur difficile à battre cela nous permet de profiter comme jamais de massacres de démons armés jusqu’aux dents ».

Halo: The Master Chief Collection pour 23,99

La Saga Halo C’est l’un des plus importants et reconnus dans le monde des jeux vidéo. Chez Microsoft, où c’est aussi l’un de leurs fleurons, ils le savent et c’est pourquoi ils ont lancé Halo: The Master Chief Collection, qui rassemble pratiquement toutes ses livraisons dans le même pack. Pendant les soldes d’hiver Steam, nous pouvons le trouver au prix de 23,99 grâce à la remise de 40% sur son prix habituel de 39,99. C’est aussi son prix bas historique. Un montant qui n’est pas mal du tout à inclure six jeux dans la saga (Halo: Reach, Halo: Combat Evolved Anniversary, Halo 2: Anniversary, Halo 3, Halo 3: ODST et Halo 4) qui sont également à prix réduit pour ceux qui ne veulent pas se procurer toute la collection.

Ori et la volonté des feux follets pour 14,99

Si vous souhaitez vous procurer le deuxième volet de la saga indépendante de Moon Studios, c’est l’occasion idéale de le faire sur PC, car pendant les soldes d’hiver de Steam Ori et de la volonté des feux follets, il a réduit son prix de moitié, ce qui coûte 14,99 au lieu de 39,99. Pour moins de 3 ms, vous pouvez également acheter l’édition qui comprend sa bande originale au format numérique. Un prix qui n’est pas mal pour un autre des jeux de l’année, un titre d’action et d’aventure impressionnant en deux dimensions qui multiplie les bénéfices du premier opus. Dans notre analyse, nous en avons dit qu’il s’agissait “d’une aventure de plateforme spectaculaire, audiovisuel jouable et incroyable“.

Star Wars: Squadrons pour 23,99

Bien qu’il ait été lancé sur Steam il y a quelques mois à peine, en particulier début octobre, pendant les soldes d’hiver de la boutique numérique de Valve, vous pouvez acheter Star Wars: Squadrons avec une réduction de 40% qui le laisse avec un prix final de 23,99 au lieu des 39,99 qu’il en coûte habituellement. Ce titre a été une surprise en 2020 puisqu’il a récupéré l’un des paramètres les plus demandés par les fans de jeux vidéo Star Wars: le batailles avec des vaisseaux spatiaux. Dans notre analyse, nous disons à propos de ce jeu que “EA Motive a frappé dans le mille lors de la conception de certaines batailles exigeant, intense et extrêmement satisfaisant Il est difficile de se lasser, recréant parfaitement la sensation de piloter ces navires légendaires. “

Divinity: Original Sin 2 par 16,79

Pour un peu plus de 15 nous pouvons profiter de l’un des meilleurs jeux de rôle fantastiques de ces dernières années. Et est-ce que Divinity: Original Sin 2 bénéficie d’une réduction de 60% par rapport à son prix habituel de 41,99, une offre intéressante qui nous permet d’accéder à cette incroyable histoire de combats, de conversations et de stratégies en perspective isométrique. Dans notre analyse a une note presque parfaite de 9,8 et on dit de lui que c’est “l’un des meilleurs jeux de rôle de tous les temps” et qu’il pose “une immense et incontournable aventure pleine d’heures de plaisir, de combats de pointe, une multitude d’histoires à découvrir, des personnages charismatiques à rencontrer et avec une liberté d’action pour avancer notre chemin et comme on veut avec laquelle peu de titres peuvent rivaliser ».