Bandai Namco a révélé à travers le magazine japonais V-Jump Que Dragon Ball Xenoverse 2 recevra ce printemps en Espagne et dans le reste du monde une nouvelle mise à jour gratuite qui apportera avec elle deux nouveaux personnages jouables. Le premier d’entre eux, Pikkon, avait déjà été annoncé, bien qu’il soit maintenant confirmé que l’autre combattant sera Toppo sous sa forme de Dieu de la destruction.

L’un des grands rivaux du Tournament of Power

Comme beaucoup d’entre vous le savent, Toppo est un personnage que nous avons rencontré dans Dragon Ball Super. Pour être plus précis, il était l’un des représentants de l’Univers 11 dans la saga de Tournoi du pouvoir et avec d’autres membres de son équipe tels que Jiren et Dyspo, il a donné aux protagonistes de la série suffisamment de problèmes. Comme nous l’avons dit, grâce à cette mise à jour, nous pouvons profiter de gifles avec toute sa puissance déchaînée.

Pour le moment, il n’y a pas d’images qui nous permettent de le voir en action dans le jeu. De même, aucun détail n’a été donné sur les techniques dont il dispose, son style de combat ou ses statistiques. Comme d’habitude, cette mise à jour ajoutera également de nouveaux chiffres pour le Colisée des héros et de nouvelles missions d’experts avec lesquelles nous mettrons à l’épreuve.

Protéger l’histoire de Dragon Ball

Dragon Ball Xenoverse 2 est un jeu d’action, de combat et de rôle pour PS4, PC, Xbox One et Switch dans lequel nous pouvons créer notre propre personnage pour entrer dans une intrigue qui consiste à protéger l’histoire de la série d’altérations possibles. De plus, il propose des modes multijoueurs compétitifs et coopératifs et d’innombrables missions à surmonter, seul ou en entreprise.

Si cela vous intéresse, nous vous encourageons à jeter un coup d’œil à l’analyse que nous lui avons consacrée dans Vandal lors de leur sortie initiale, où nous vous avons dit que “offre une quantité impressionnante de contenu pour se divertir pendant des semaines, ajoute peu de nouvelles fonctionnalités, mais réussies, élargit le modèle de personnage, peaufine le système de combat pour fournir une touche de profondeur nécessaire qui se sent bien à la formule et ses options de personnalisation sont si complètes que nous pouvons créer toutes sortes de personnages personnalisés. mesure”.