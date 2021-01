Sony Playstation 5 :

Epic Games Store propose un nouveau titre gratuit à tous les utilisateurs de sa boutique sur PC dans le cadre de sa promotion de cadeaux de Noël. Chaque jour à 17h00, heure de la péninsule espagnole, il est tourné avec un nouveau titre sans frais que nous pouvons ajouter à notre bibliothèque pour toujours. Vous pouvez maintenant obtenir Torchlight 2 de Perfect World Entertainment. “Le RPG d’action primé est de retour, plus grand et meilleur que jamais! Torchlight II regorge de niveaux aléatoires, d’ennemis et de boutons. Avec tout le style et l’excitation de l’original, Torchlight II élargit le monde et en ajoute plus. exigé par les joueurs, y compris le mode multijoueur en ligne et LAN. Une fois de plus, le sort du monde est entre vos mains », indique l’étude.

Torchlight 2 gratuit sur Epic Games Store

Le jeu propose quatre classes au choix, avec des looks et une esthétique personnalisés qui permettront à votre héros ou héroïne de se démarquer dans les jeux multijoueurs. “Explorez le vaste monde général et les différentes puissances de Vilderan. Combattez sous la pluie, la neige, le jour et la nuit. Le caractère aléatoire des niveaux garantit de nouvelles configurations, chemins, butins et monstres à chaque fois que vous jouez.”

Aujourd’hui à 17h00, Jurassic World Evolution sera offert

La liste des cadeaux quotidiens dans Epic Games Store se termine aujourd’hui, et bien qu’officiellement le dernier titre reste un mystère, la fuite qui a été strictement respectée jusqu’à présent garantit qu’il est Jurassic World Evolution, le jeu de simulation et de construction sous licence Jurassic Park. «Construisez des installations scientifiques, de divertissement et de sécurité dans un monde incertain où la vie fait toujours son chemin», selon Frontier. “Gérez tout cela avec des outils complets ou relevez les défis directement au sol et dans les airs. Améliorez vos îles et prenez des décisions dans une nouvelle histoire mettant en vedette des personnages emblématiques des films et mettant entre vos mains des décennies de connaissances sur le Jurassique.”