Toshihiro Nagoshi, producteur exécutif de la saga Yakuza et l’un des visages les plus connus de l’actuel Sega, a commenté dans une vidéo récente à l’occasion du 60e anniversaire de la société bleue que de l’avis de Nintendo Switch est une console principalement pour les enfants et les jeunes, bien que la déclaration ne soit pas désobligeante mais une explication des débuts de Sega sur les consoles de son ancien rival: avec Super Monkey Ball.

“Je pense que même maintenant que la plate-forme Nintendo est une console jouée par un large éventail d’âges, mais fondamentalement, c’est du matériel pour les enfants et les adolescents. Dans ce contexte, à l’époque, Nintendo mettait également beaucoup d’efforts sur le marché des enfants et pensait que -Super Monkey Ball- s’intégrerait “, selon la traduction officielle de Sega. Nagoshi rappelle également que bien que leur intention était de vendre principalement en Sur le marché japonais, Super Monkey Ball a eu un bon succès aux États-Unis, quelque chose d’inattendu pour lui-même.

Certaines déclarations ne sont pas tout à fait correctes?

Le commentaire de Nagoshi a été cité dans certains médias de manière précipitée et simpliste comme “Nagoshi dit que Nintendo Switch est pour les enfants”, ce qui ne tient pas compte du fait que son opinion est principalement axée sur la stratégie au début des années 2000 – le titre est venu à la GameCube en 2002-. D’autres fans ont également critiqué la traduction japonaise de Sega, car ce n’était pas le ton exact du commentaire: “La plate-forme Nintendo était, et est toujours, joué par des groupes d’âges très divers, mais je pense qu’en général, leur matériel est fort chez les enfants et les jeunes“serait le message le plus précis.

J’ai été tellement ennuyé récemment avec les titres “Le créateur de Yakuza dit que Nintendo est pour les enfants / adolescents”. Voir la première image pour moi expliquant pourquoi. Sans parler de la citation tirée du discours sur un jeu sorti il ​​y a 19,5 ans. pic.twitter.com/G5EZG18NRe— Gaijinhunter (@aevanko) 7 décembre 2020

Actuellement, Nintendo Switch reçoit de nombreuses productions tierces destinées à un public adulte, comme Mortal Kombat 11, The Witcher 3, le dernier Doom ou, l’année dernière, Alien Isolation, parmi de nombreux autres jeux.