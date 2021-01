Sony Playstation 5 :

Au moins en ce qui concerne les mèmes, 2021 a commencé fort: la communauté de fans de Grand Theft Auto V l’a pris avec le pauvre Franklin, l’un des protagonistes du jeu Rockstar, et publie des vidéos de l’une des scènes les plus mémorables du bac à sable, celle dans laquelle Lamar, l’ami de toujours de Franklin, s’en prend à lui pour sa coupe de cheveux. Entre autres choses.

Le plus drôle ici est que les utilisateurs ils prennent cette scène et la modifient changer Lamar pour d’autres personnages bien connus. Ainsi, nous pouvons voir comment Cell, Vegeta, Dark Vador ou Scarface ils embêtent le pauvre Franklin dans l’allée de sa maison.

Tout le monde joue avec Franklin

Et si cela ne suffisait pas, d’autres moddeurs modifient encore plus le jeu pour que la scène ait encore moins de sens: Voulez-vous que Lamar joue avec vous au lieu de Franklin? Fait. Voulez-vous une moto pour critiquer le protagoniste? Vous l’avez aussi. Vous voulez voir cette scène de style Persona 5? Bien sûr. L’originalité des fans de Grand Theft Auto V est illimitée et on en rit bien.

Avec des choses comme ce Grand Theft Auto V montre que, bien qu’il soit sur le point d’avoir huit ans, il est toujours valable aujourd’hui.. Le jeu est sorti à l’origine en 2013 pour PS3 et Xbox 360, mais peu de temps après, il a également fait son chemin sur PC et plus tard sur PS4 et Xbox One. Son chemin ne s’arrête pas là, puisque bientôt, cette année, recevoir une version pour PS5 et Xbox Series X / S profitez des améliorations techniques de la nouvelle génération de consoles.