Sony Playstation 5 :

PS5 Il a déjà été mis en vente dans tous les pays du monde; du Japon aux États-Unis et du Mexique à l’Espagne, en passant par la France. C’est précisément dans le pays voisin qu’ils ont découvert que la console nouvelle génération de Sony est arrivée sur le marché avec une subtile différence: toutes les machines n’ont pas le même modèle de ventilateur, ce qui pourrait expliquer pourquoi certains font un peu plus de bruit que d’autres.

Le modèle B est plus fort, selon les tests

Le média spécialisé Les Numriques, axé sur la analyse technique des appareils de haute technologie, a publié un article dans lequel ils disent que la PS5 a été mise en vente avec deux types de ventilateurs, l’un plus fort et l’autre moins. Apparemment, ils ont ouvert quelques consoles pour découvrir ce détail et avoir fait plusieurs tests audio pour savoir lequel fait le plus de bruit.

Dans l’article de presse français, vous pouvez même écouter les tests audio pour voir lequel des deux vous semble le plus fort. Le test montre clairement que l’un d’eux atteint un niveau de 39 décibels tandis que le second, celui du ventilateur le plus bruyant, atteint le 43 décibels. Cela peut ne pas sembler une grande différence, mais quand il s’agit de pousser, cela peut être vu à l’œil nu (ou à l’oreille).

Selon cet article, le ventilateur qui fait le moins de bruit, celui qu’ils ont appelé modèle A, est celui dont les lames n’atteignent pas le centre. Dans le modèle B, le plus bruyant, les pales sont fixées au centre du ventilateur en spirale. Actuellement il n’y a aucun moyen de savoir quel ventilateur est sur une PS5 sans d’abord le démontercar le numéro de série est le même pour tous les appareils.

Le bruit que le ventilateur peut faire ne doit pas être confondu avec les plaintes concernant un bruit électrique qui retentit lors de la lecture de certains jeux PS5, en particulier ceux qui font fonctionner la machine avec des jeux avec plus de charge de travail comme Demon’s Souls Remake . est le bruit au sol – ou le whine de bobine en anglais – ne se produit pas sur toutes les consoles, du moins pour le moment, et est indépendant du ventilateur.