Ubisoft a lancé ce Noël une promotion avec laquelle il veut célébrer que “2020 est déjà fini”. Il l’a fait via Ubisoft Connect, sa plate-forme de jeu, et chaque jour du 14 décembre à aujourd’hui, il a distribué du contenu pour ses jeux et même certains de ses titres les plus importants. Lors de son dernier jour de promotion, la société française a décidé d’offrir libre Procès en hausse pour PC; vous pouvez le télécharger gratuitement ici pendant 24 heures.

Essais en hausse ils ont été créés au début de l’année dernière sur PS4, Xbox One, Nintendo Switch et PC; La version des ordinateurs qui est maintenant offerte dans Ubisoft Connect est la édition standard, un plus que suffisant pour vivre pleinement ce nouvel épisode de la saga extrême du motocyclisme qui, cette fois, nous emmène à travers le monde Des centaines de pistes différentes situées dans des villes et des lieux réels.

Tout au long de notre carrière de pilotes, nous recevrons des défis de la part d’adversaires qui nous mettront au défi de terminer certaines routes; Si nous parvenons à les surmonter, nous obtiendrons des points de renommée qui nous aideront à conclure des contrats pour continuer à progresser dans la compétition. Il a également un mode multijoueur en ligne qui est peut-être revitalisé maintenant qu’il est disponible gratuitement sur les ordinateurs.

Si vous voulez en savoir plus sur Trials Rising, vous pouvez lire notre analyse dans laquelle nous disons que “c’est un vrai jeu avec lequel nous avons passé un bon moment. Les inconvénients que l’on peut y mettre sont très petits, comme des temps de chargement longs pour un jeu de ce type, à quel point cela peut être accablant au début ou les micropaiements (totalement et absolument dispensables), mais c’est quelque chose qui ne parvient pas à ternir l’expérience”.

Aubaines de vacances sur les jeux physiques et numériques Ubisoft

En plus des jeux gratuits Ubisoft Connect, le magasin de la société de jeux vidéo propose également Offres de Noël avec beaucoup de ses jeux physiques et numériques à prix réduit par rapport à leur prix d’origine: par exemple, le nouvel Assassin’s Creed Valhalla est disponible pour PC pour 39,34, tandis que Watch Dogs Legion et Immortals Fenyx Rising restent à 40,19 avec un supplément de 21% applicable dans le prix. propre site Web. Ces offres seront disponibles jusqu’au 7 janvier.