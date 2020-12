Sony Playstation 5 :

Epic Games Store poursuit sa promotion de Cadeaux de Noël avec un jeu quotidien gratuit pour tous les utilisateurs de votre boutique sur PC. Tous les jours – et pas toutes les semaines, comme d’habitude – à 17h00, heure de la péninsule espagnole, il propose un nouveau titre sans frais que nous pouvons ajouter à notre bibliothèque pour toujours. Après Metro 2033: Redux, le jeu d’aujourd’hui est Tropico 5 par Haemimont Games. “Revenez dans l’île isolée de Tropico dans le nouvel épisode de la célèbre et acclamée saga de “ simulation d’une dictature ”. Étendez le règne de votre dynastie de la période coloniale au-delà du 21e siècle et faites face à de nouveaux défis, y compris des mécanismes commerciaux avancés, la recherche scientifique et technologique, l’exploration et, pour la première fois dans l’histoire de Tropico, le multijoueur coopératif et compétitif avec jusqu’à 4 joueurs », disent ses créateurs.

Tropico 5 gratuit

«Malgré l’évolution nulle que la saga a subie avec cet épisode, Tropico 5 reste aussi un jeu de stratégie et de gestion très amusant. Sans surprise, il part de très bonnes bases qui ont déjà fait leurs preuves, mais le sentiment qu’il laisse est celui de se retrouver face à une expansion de sa quatrième partie et non devant un titre qui justifie le nouveau numéro dans son nom. Si vous avez Tropico 4, vous saurez déjà tout ce que vous allez trouver ici, nous n’oserons donc pas le recommander à moins que vous n’en ayez beaucoup plus envie, tandis que si vous êtes nouveau dans “ El Presidente ”, Tropico 5 devient une opportunité fortement recommandé de commencer leurs efforts amusants“, nous vous disons dans l’analyse.

Demain à l’intérieur, en théorie

La filtration des jeux à donner par l’Epic Games Store se fait étape par étape, ce qui nous permet de dire avec suffisamment de certitude que le jeu qui sera offert demain à 17h00. be Inside, le jeu indépendant de PlayDead -Créateurs des limbes-. Le reste des jeux divulgués sont les suivants:

Nous vous rappelons que la boutique numérique propose également des réductions sur les jeux PC auxquels s’ajoute le Coupon épique de 10 remise supplémentaire pouvant être obtenue gratuitement lors de l’entrée sur la plateforme. Cette réduction peut être appliquée à tous les jeux au-dessus du prix de 14,99 sur l’Epic Games Store, bien qu’elle ne soit pas valable pour les add-ons ou les achats en jeu.