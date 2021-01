Sony Playstation 5 :

Tsuyoshi Kodera, l’un des plus anciens cadres de Sony Interactive Entertainment, quitte son poste à la fin de l’année fiscale en cours, qui se termine au mois de mars. Le nom de Kodera n’est peut-être pas trop familier aux joueurs, mais si nous vous disons ce que c’est l’un des parents de services en ligne comme le PlayStation Store ou PS Plus, aussi bien que PlayStation Now ou PlayStation Vidéo et musique, nous savons probablement déjà ce qu’il a fait.

Tsuyoshi Kodera dit au revoir au SIE

Tsuyoshi Kodera travaille avec Sony Interactive Entertainment depuis 30 ans. Tout au long de sa carrière, il est devenu, pendant une courte période, PDG et président de PlayStation avant Jim Ryan assumer ces fonctions. Kodera ne quitte pas l’entreprise: à compter du 1er avril pour exercer un nouveau rôle au sein de la société Sony, abandonnant ainsi celui dédié aux services en ligne de PlayStation.

A rejoint l’équipe de mise en réseau du SIE pour la première fois en 2010 en tant que vice-président senior, pendant trois ans après sa nomination président du groupe Sony Network Entertainment. De cette position, Kodera a été un élément fondamental dans le lancement des services en ligne PlayStation, comme PlayStation Store, PlayStation Plus et PlayStation Now, plus PlayStation Video and Music.

Kodera était la force motrice derrière des services comme PS Plus, l’une des plus grandes sources de revenus de Sony.

Playstation plusPlus précisément, il a été lancé le 29 juin 2010 pour offrir toute une série d’avantages aux abonnés. Après ses 10 ans en 2020, cette plateforme est devenue l’une des plus grandes sources de revenus de Sony pendant le mandat de Kodera. En mai 2020, l’entreprise a indiqué que comptait plus de 40 millions d’utilisateurs payants.

En 2016, lorsque Sony a fusionné ses divisions Computer Entertainment et Network Entertainment, donnant naissance à l’actuel Sony Interactive Entertainment, Kodera a été nommé vice-président. Suite au départ d’Andrew House fin 2017 de l’entreprise, Kodera a été mandaté pour agir en tant que PDG et président du SIE jusqu’à ce que l’actuel patron, Jim Ryan, soit nommé en avril 2019.

Dans d’autres initiatives récentes de l’organisation, nous avons découvert qu’un nouveau responsable des opérations mondiales avait été nommé en janvier: Veronica Roger, qui se trouve être vice-président de PlayStation et agir sous Jim Ryan. Il a occupé des postes similaires chez Microsoft et Dell.