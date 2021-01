Sony Playstation 5 :

La boutique en ligne espagnole spécialisée dans les jeux vidéo TTDV a annoncé l’ouverture des précommandes de Super Mario 3D World + Bowser’s Fury pour Nintendo Switch, qui peuvent être obtenues sur YourVideogameShop.com à un prix réduit de 54,99 quand le suivant est publié 12 février 2021.

Le titre est une version adaptée et remaniée de Super Mario 3D World publiée pour Wii U en novembre 2013. En plus d’avoir tous les niveaux et fonctionnalités de l’excellente plateforme d’origine, ajoutez plus de phases, de défis et d’histoires avec Bowser’s Fury. De plus, la possibilité de jouer au jeu a été confirmée. coopérative pour quatre joueurs via Internet (dans le jeu Wii U, il était limité au multijoueur local) tant que vous disposiez d’un abonnement à Nintendo Switch Online.

Le nouvel amiibo Super Mario peut désormais être précommandé

De plus, la réservation du deux nouveaux amiibo de la gamme Super Mario. Voici les figurines amiibo de Mario Felino et Peach Felina, qui sont réunis dans un pack qui peut être réservé chez TuTiendaDeVideojuegos au prix de 27,99 . Ils seront également disponibles le 12 février et ne peuvent être achetés séparément.

Cette relance de Super Mario 3D World met la touche finale à la 35e anniversaire de Super Mario Bros. en 2020, qui a été célébrée avec la première de Super Mario 3D All Stars, Paper Mario: The Origami King, Super Mario Bros.35 et un Game & Watch qui comprend plusieurs jeux classiques de la saga.

Chez Vandal, nous évaluons le Super Mario 3D World original avec un exceptionnel et nous la décrivons comme “une plate-forme tout simplement géniale: belle, belle, divertissante, ingénieuse, très complète et avec une coopérative vraiment amusante, toute une leçon de design et de bon travail, comme Nintendo nous a l’habitude de faire dans ses meilleurs jeux”, avons-nous dit dans notre analyse.

Pour conclure, nous vous rappelons que TTDV a toujours son offres post-Noël cela durera jusqu’au 21 janvier. Des jeux comme Nintendo Labo, Assassin’s Creed Valhalla, Just Dance 2021 et bien d’autres bénéficient d’une réduction de prix jusqu’à la date mentionnée.